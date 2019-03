Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells 2019: Andreas Seppi e Marco Cecchinato subito out in doppio

Dura appena 53 minuti l’esperienza nel tabellone di doppio di Andreas Seppi e Marco Cecchinato nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: la coppia azzurra è stata eliminata al primo turno dalla coppia numero tre del seeding, composta dall’austriaco Oliver Marach e dal croato Mate Pavic, che ha vinto per 6-4 6-0.

Nel primo set gli azzurri si salvano al deciding point in apertura, poi fino al sesto game il servizio è dominante- Sul 3-3 però gli azzurri vengono trascinati ancora una volta al deciding point e questa volta sono costretti a capitolare. Seppi e Cecchinato non riescono più a rientrare e Marach e Pavic chiudono 6-4 in 32 minuti.

Nella seconda partita gli azzurri in apertura salgono sul 30-0 ma poi subiscono quattro punti consecutivi e cedono il servizio. La sfida finisce qui, perché l’austriaco ed il croato confermano lo strappo e poi trovano un nuovo break. Gli avversari degli azzurri vanno sul 4-0 e poi conquistano i successivi due giochi al deciding point, chiudendo 6-0 in appena 21 minuti.

ATP Masters 1000 Indian Wells

Primo turno del tabellone di doppio

(3) Oliver Marach / Mate Pavic (AUT/CRO) b. Marco Cecchinato / Andreas Seppi (ITA) 6-4 6-0

