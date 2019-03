Scherma, Coppa del Mondo Buenos Aires 2019: il Giappone vince la gara a squadre, gli azzurri chiudono al quinto posto

L’Italia resta giù dal podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires. Il quartetto formato da Gabriele Cimini, che ieri aveva ottenuto un ottimo secondo posto nell’individuale, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Federico Vismara, è stato eliminato ai quarti di finale dal Giappone, che si è imposto con il punteggio di 36-33.

Il cammino degli azzurri si era aperto con la vittoria 45-32 con la Gran Bretagna ed era poi arrivato il successo 38-33 con la Germania. Dopo la sconfitta contri i nipponici, i nostri portacolori sono approdati invece al tabellone dei piazzamenti, dove hanno sconfitto nettamente prima gli Stati Uniti per 45-26 e poi la Cina per 45-30, chiudendo così al quinto posto in classifica.

A conquistare il successo è stato proprio il Giappone, che batte 45-32 in finale la Svizzera. Il quartetto nipponico formato da Koki Kano, Kazuyasu Minobe, Satoru Uyama e Masaru Yamada oggi ha trovato una condizione eccezionale e ha dimostrato la propria superiorità anche contro gli elvetici Max Heinzer, Lucas Malcotti, Michele Niggeler e Benjamin Steffen. Completa il podio la Russia (Sergey Bida, Nikita Glazkov, Sergey Khodos e Pave Sukhov), che supera di una sola stoccata (30-29) il Venezuela (Francisco Limardo, Jesus Limardo, Ruben Limardo Gascon e Grabiel Lugo).

Foto: Bizzi Federscherma