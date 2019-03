Pro Recco-Brescia, Finale Coppa Italia pallanuoto 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Pro Recco e Brescia erano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione, Bari sta ospitando la Final Eight della Coppa Italia di pallanuoto: domani, domenica 10 marzo, alle ore 16.00 il trofeo nazionale verrà messo in palio nella città pugliese proprio tra Pro Recco e Brescia.

I liguri hanno eliminato ai quarti il Posillipo con un eloquente 18-4, mentre in semifinale hanno superato l’Ortigia per 13-7, mentre i lombardi, dopo aver battuto nettamente la Lazio per 14-4 nel primo incontro pugliese, per poi superare nel pomeriggio odierno la Sport Management per 11-9.

RaiSport+HD trasmetterà in diretta la finalissima, che sarà visibile in streaming su Rai Play. Di seguito il programma completo dell’ultimo atto del trofeo nazionale della pallanuoto maschile, che si giocherà domani a Bari, sede della Final Eight, dopo la finale di consolazione per il terzo posto.

Coppa Italia pallanuoto maschile

Domenica 10 marzo – Finalissima ore 16.00

Pro Recco-Brescia (a Bari)

Diretta tv Rai Sport+HD

Diretta streaming Rai Play

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico