Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia. Le 20 azzurre chiamate da Fabio Conti

L‘Italia della pallanuoto femminile si prepara alla Final Six di Europa Cup, che si giocherà con le nuove regole, e così, approfittando della pausa del campionato, il CT Fabio Conti ha optato per un lungo collegiale ad Ostia dal 14 al 28 marzo in vista del trasferimento a Torino dove si terrà la competizione dal 29 al 31 marzo.

Il commissario tecnico ha chiamato 20 atlete per preparare l’appuntamento: spicca il nome di Carolina Marcialis, mentre tornano anche le millennials già entrate a far parte del giro della Nazionale lungo il percorso di qualificazione. Sono sei le società di A1 rappresentate, più il Trieste.

L’elenco completo delle 20 convocate dal CT Fabio Conti:

Lucrezia Cergol (PN Trieste)

Elisa Queirolo (Plebiscito Padova)

Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi, Valeria Palmieri e Giulia Gorlero (L’Ekipe Orizzonte)

Giulia Enrica Emmolo, Federica Lavi, Giulia Viacava, Silvia Avegno, Sofia Giustini, Carolina Marcialis (Rapallo PN)

Chiara Tabani, Domitilla Picozzi, Izabella Chiappini, Fabiana Sparano, Giuditta Galardi (SIS Roma)

Arianna Gragnolati (Kally Milano)

Dafne Bettini (Bogliasco Bene)

Foto: Claudio Bosco LPS