Pallanuoto femminile, Europa Cup 2019: Ungheria-Italia 12-9. Il CT Fabio Conti: “Abbiamo perso concentrazione e lucidità”

L’Italia ha perso per 12-8 in Ungheria nell’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa Cup di pallanuoto femminile: le azzurre, già certe del primo posto nel Girone B, sono qualificate direttamente alle semifinali della competizione. La Final Six si disputeranno a Torino dal 29 al 31 marzo e le azzurre saranno in ritiro da giovedì 14. A fine gara ha parlato al sito federale il CT Fabio Conti.

Il tecnico del Setterosa ha dichiarato: “Oggi le ungheresi l’hanno messa sul piano fisico. Abbiamo perso concentrazione e lucidità. Certo diciannove superiorità a favore sono tante ma molte sono state fischiate in momenti dove i giochi erano decisi. E’ stata una partita intensa e per le ragazze allenante per le pressioni che si erano create“.

Ora tutti gli sforzi serviranno per adattarsi alle nuove regole: “Tanti errori nei tiri macchiano comunque una buona prestazione per le occasioni avute. Le nuove regole serviranno per cambiare certamente in meglio gli arbitraggi e la fluidità del gioco. Ora dobbiamo esser bravi ad adattarci al meglio e mettere in luce le nostre qualità“.

Foto: Claudio Bosco LPS