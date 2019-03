Pallanuoto femminile, Europa Cup 2019: Ungheria-Italia 12-8. Sconfitta indolore per le azzurre, magiare seconde

Le motivazioni fanno nettamente la differenza nella sesta ed ultima giornata del Girone B dell’Europa Cup di pallanuoto femminile: l’Ungheria batte per 12-8 l’Italia, già certa del primo posto, e conquista aritmeticamente il secondo posto nel raggruppamento. Ai quarti le magiare saranno opposte alla Grecia, mentre l’Italia è in semifinale ed attenderà la vincente di Spagna-Olanda. La Final Six si giocherà a Torino dal 29 al 31 marzo.

Pesa sull’esito della gara il pessimo 5/19 in superiorità numerica delle azzurre, che conquistano tanti falli gravi ma non concretizzano le occasioni concesse dalle padrone di casa. Mattatrice della sfida è la magiara Keszthelyi, autrice di ben 5 reti, mentre per il Setterosa si segnalano le doppiette di Avegno ed Emmolo.

Ungheria sempre avanti nel punteggio: nel primo quarto le magiare vanno sul 3-1, l’Italia è brava a rientrare prima dell’intervallo, ma nel secondo parziale le padrone di casa scappano sul 6-3 e a metà gara l’Italia si ritrova sotto 4-6, faticando in maniera palese a trovare la via del gol in superiorità.

Nella seconda parte di gara le padrone di casa trovano il nuovo massimo vantaggio sul 9-5, e le azzurre non riescono più a rientrare, presentandosi ad otto minuti dal termine sul 6-9. Le magiare dilagano fino a doppiarci sul 12-6, poi nel finale allentano la pressione in difesa e le azzurre addolciscono la sconfitta: l’Ungheria vince 12-8.

Tabellino

Ungheria-Italia 12-8

Ungheria: Gangl, Farago, Parkes 2, Gurisatti 1, Szucs, Horvath, Illes 1, Keszthelyi 5 (2 rig.), Valyi, Gyongyossy 2, Toth-csabai 1, Rybanska, Magyari. Coach. Biro

Italia: Gorlero, Tabani 1, Garibotti 1, Avegno 2, Queirolo, Aiello 1, Picozzi, Bianconi 1, Emmolo 2, Palmieri, Gragnolati, Viacava, Lavi. Coach. Conti

Arbitri: Dreval (Rus), Gomez (Spa)

Note: parziali 3-3, 3-1, 3-2, 3-2. Spettatori 900 circa. Superiorità numeriche: Ungheria 3/10 + 2 rigori, Italia 5/19. Uscite per limite di falli Toth-Csabai nel secondo tempo e Rybanska nel quarto tempo.

Foto: Claudio Bosco LPS