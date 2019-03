Pallanuoto, Coppa Italia 2019: tutto facile per le big nei quarti di finale, attesa la sfida tra BPM Sport Management e AN Brescia

Tutto secondo copione. Sono andate in scena oggi, allo Stadio del Nuoto di Bari, i match dei quarti di finale per quanto riguarda la Final Eight di Coppa Italia 2019 di pallanuoto maschile. Tabellone tennistico con teste di serie, dunque match già scritti come pronostico. Vincono tutte le big che volano alle semifinali: Pro Recco, AN Brescia e BPM Sport Management passeggiano nelle proprie sfide. Da segnalare domani un penultimo atto da brividi con i Mastini di Baldineti che affronteranno i lombardi di Sandro Bovo: uno scontro diretto che varrà la qualificazione alla finale dove davanti ci sarà quasi sicuramente la detentrice del titolo, visto lo scontro impari con l’Ortigia.

I tabellini dei quarti di finale

PRO RECCO-POSILLIPO 18-4 (4-1, 5-0, 5-0, 4-3)

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 5, Renzuto 2, Bukic 1, Molina, Velotto, Aicardi 1, Echenique 1, Figari 3, F. Filipovic 1, A. Ivovic 2, Bodegas 2, Tempesti. All. Rudic

Posillipo: Negri, Kopeliadis, M. Di Martire 2, Picca, G. Mattiello 1, Silvestri, Marziali, Rossi 1, Papakos, Scalzone, Manzi, Saccoia, Sudomlyak. All. Brancaccio

Arbitri: D’Antoni e Lo Dico

Note: sup. num. Pro Recco 7/12, Posillipo 3/5. Tempesti sostituisce Bijac nel IV quarto

BRESCIA-LAZIO 14-4 (3-2, 3-1, 4-1, 4-0)

Brescia: Del Lungo, Guerrato, C. Presciutti 2, Figlioli 3 (1 rig.), Gallo 1, Rizzo 2, Muslim 3, Nora 2, N. Presciutti, Bertoli, M. Janovic, Vukcevic 1, Morretti. All. Bovo

Lazio: Correggia, Ferrante 1, Colosimo, Sebastiani, Vitale, Antonucci 2, D. Giorgi 1, Gobbi, Leporale, Narciso, Biancolilla, Marini, Garofalo. All. Sebastianutti

Arbitri: Pinato e Centineo

Note: sup. num. Brescia 5/6, Lazio 2/3. Rigori: Brescia 1/1. Nel IV quarto Garofalo sostituisce Correggia, Morretti al posto di Del Lungo

BANCO BPM SPORT MANAGEMENT-BOGLIASCO BENE 17-5 (5-1, 5-1, 2-3, 5-0)

Banco Bpm Sport Management: Lazovic, Dolce 2, Damonte 1, Alesiani 1, Fondelli 1, E. Di Somma 2, Drasovic 4, Bruni 1, C. Mirarchi 1, S. Luongo 2, Casasola 1, Valentino 1, Nicosia. All. Baldineti

Bogliasco Bene: Prian, G. Guidi, A. Di Somma, Fracas 1, Ferrero 1, Ravina 1, Gambacorta, Monari 1, Guidaldi 1, M. Guidi, Puccio, Lanzoni, Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Carmignani e Severo

Note: Spettatori 300 circa. Espulso con sostituzione Bruni (S) a 3’32 del terzo tempo, sull’11-3. Nessuno uscito per limite di falli. Superorità numeriche: Sport Management 4/7, Bogliasco Bene 2/5. Nicosia (S) subentra a Lazovic dall’inizio del terzo tempo. Ammonito il tecnico Magalotti nel quarto tempo.

CC NAPOLI-ORTIGIA 5-17

Semifinali (domani, 9 marzo)

PRO RECCO-ORTIGIA (ore 15) Diretta tv Rai Sport HD

BRESCIA-Vincente BANCO BPM S.M. (ore 16:15) Diretta tv Rai Sport HD

Foto: LPS/Roberta Corradin