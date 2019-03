Omloop Het Nieuwsblad 2019: trionfo di Zdenek Stybar, battuto Greg Van Avermaet. Nono posto per Matteo Trentin

La stagione delle classiche del pavé si apre nel segno di Zdenek Stybar. Il 33enne ceco della Deceuninck- Quick Step conquista la 74ma edizione della Omloop Het Nieuwsblad grazie ad un grande attacco da finisseur sferrato negli ultimi chilometri. Il belga Greg Van Avermaet, favorito numero uno della vigilia, si deve accontentare della seconda posizione davanti al connazionale Tim Wellens.

La fuga di giornata parte subito dopo il via, formata da quattro corridori: Roy Jans (Corendon-Circus), Tom Wirtgen (Wallonie-Bruxelles), Alex Howes (EF Education First) e Tom Devriendt (Wanty-Groupe Gobert). Il loro margine resta considerevole fino a circa 80 km dal traguardo, quando sul Leberg esplode la corsa e si forma un gruppetto di 21 corridori all’inseguimento, con diversi nomi importanti. Il plotone principale però non si fa sorprendere e va ad annullare questo tentativo dopa una trentina di chilometri. All’imbocco dell’Elverenberg, ai -30 km, se ne vanno in sei: Greg Van Avermaet (CCC Team), Zdenek Stybar (Deceunick-Quick Step), Tim Wellens (Lotto Soudal), Alexey Lutsenko (Astana), Dylan Theuns (Bahrain-Merida) e Daniel Oss (Bora-hansgrohe). L’italiano si stacca però sul Muro di Grammont e restano quindi in cinque a giocarsi la vittoria.

A due chilometri e mezzo dal traguardo Stybar sferra l’attacco decisivo, sfruttando un momento di controllo dopo il tentativo precedente di Wellens. Alla sua ruota prova ad agganciarsi Van Avermaet, che è costretto però ad alzare bandiera bianca dopo pochi metri. Stybar vola così verso l’arrivo per conquistare una splendida vittoria in solitaria. Alle sue spalle si piazza Van Avermaet, che regola facilmente in volata Wellens, Lutsenko e Theuns. Il migliore italiano al traguardo è Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), che chiude in nona posizione dopo essere stato protagonista nelle fasi calde della corsa.

Foto: kovop58 / Shutterstock.com