Olimpia Milano-Olympiacos, Eurolega basket 2019: programma, orario e tv

Si apre oggi una settimana fondamentale per il cammino di Milano in Europa. Giovedì 14 marzo la formazione allenata da Simone Pianigiani accoglierà al Forum l’Olympiacos per la 26a giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La sfida costituisce a tutti gli effetti uno scontro diretto di capitale importanza per proseguire nella rincorsa ad un posto nei playoff, obiettivo stagionale per Mike James e compagni. L’Olimpia si trova infatti al momento in settima posizione in classifica, con lo stesso score della squadra greca (13 vittorie e 12 sconfitte).

Nella partita di andata Milano ha realizzato un’autentica impresa sbancando il Pireo con il punteggio di 99-75. Servirà una prestazione di analogo spessore per avere ragione degli uomini allenati da David Blatt. L’Olympiacos ha chiuso superando il Buducnost una serie estremamente negativa di cinque sconfitte consecutive. L’Olimpia al contrario è caduta in casa del CSKA Mosca incappando nel primo insuccesso dopo cinque vittorie. Tra i principali pericoli per la difesa biancorossa impossibile non citare la coppia greca formata da Georgios Printezis e Vassilis Spanoulis. Milano cercherà l’appoggio del proprio pubblico per aggiudicarsi una vittoria che darebbe una spinta importante verso la qualificazione alla seconda fase.

La sfida tra AX Armani Exchange Milano e Olympiacos Pireo si giocherà giovedì 14 marzo alle ore 20.45 presso il Forum di Assago (MI). L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e potrà essere seguito anche in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neppure un’azione di questa fondamentale partita per il destino dell’Olimpia in Eurolega. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 14 MARZO

ore 20.45 AX Armani Exchange Milano – Olympiacos Pireo

diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

roberto.pozzi@oasport.it