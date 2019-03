Nizhny Novgorod-Venezia, Champions League basket oggi: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Torna in campo la Basketball Champions League 2018-2019, e lo fa con il match d’andata degli ottavi di finale tra Nizhny Novgorod e Umana Reyer Venezia, che si gioca nella città a 400 km di distanza da Mosca.

Per la squadra allenata da Walter De Raffaele, dopo la delusione di Coppa Italia e il successo in campionato contro la Virtus Bologna, c’è un ostacolo non semplicissimo da superare: la formazione russa, infatti, pur non avendo delle superstar conclamate in squadra, possiede un buon nucleo, che è quello che ha consentito il superamento della stagione regolare proprio sul filo di lana. C’è un uomo visto in Italia: Roderick “Rod” Odom, che in verità ha fatto parte del roster della Virtus Bologna che è retrocessa per un anno in Serie A2. Venezia, in ogni caso, nella doppia sfida può dire di partire favorita dopo il secondo posto nel non facile girone B.

Nizhny Novgorod-Umana Reyer Venezia, gara di andata degli ottavi di finale di EuroCup 2018-2019, si giocherà oggi alle ore 17. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

MARTEDI’ 5 MARZO

Ore 17:00 Nizhny Novgorod-Umana Reyer Venezia

Credit: Ciamillo