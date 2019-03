Real Madrid-Ajax, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Torna questa settimana la Champions League di calcio 2019, che tra le altre sfide propone quella tra Real Madrid e Ajax, valida per il ritorno dei ottavi di finale, in cui i Blancos partiranno con i favori del pronostico, forti del 2-1 conquistato nella gara d’andata alla Amsterdam ArenA.

La partita è in programma questa sera (martedì 5 marzo), a partire dalle ore 21 e si giocherà allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, casa della formazione allenata da un altro Santiago, Solari. Il match sarà visibile in tv su Sky, che ha acquisito i diritti, sul canale Sky Sport Uno, mentre non ci sarà la trasmissione in chiaro sulla Rai, con lo streaming che sarà disponibile sulla piattaforma in abbonamento Sky Go.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Varane, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius Junior.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, Van de Beek, de Jong; Ziyech, Tadic, David Neres.

