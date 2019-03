LIVE Nizhny Novgorod-Venezia basket, Champions League 2019 in DIRETTA: trasferta delicatissima in Russia nell’andata degli ottavi

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Nizhny Novgorod-Venezia, partita di andata degli ottavi di finale della Basketball Champions League 2018-2019! Dopo aver superato brillantemente la fase a gironi, la formazione allenata da Walter De Raffaele torna in campo per il primo turno ad eliminazione diretta contro un avversario complicato ma sicuramente alla portata per MarQuez Haynes e compagni.

La squadra russa del Nizhny Novgorod ha chiuso il proprio gruppo in terza posizione contribuendo all’eliminazione della Sidigas Avellino. Le stelle della formazione guidata dal serbo Zoran Lukic sono lo statunitense Ian Hummer e il russo Ivan Strebkov, ma la difesa veneziana dovrà prestare grande attenzione anche a giocatori come lo statunitense Kendrick Perry e il montenegrino Vladimir Dragicevic. L’obiettivo degli uomini di De Raffaele sarà quello di tornare in Italia con una vittoria per ipotecare il passaggio del turno in vista della partita di ritorno (già in programma martedì 12 marzo).

Appuntamento alle ore 17.00 con la palla a due della sfida tra Nizhny Novgorod-Umana Reyer Venezia, partita di andata dei quarti di finale della Basketball Champions League 2018-2019. Seguite con la nostra DIRETTA LIVE testuale questa delicatissima partita, per non perdere neppure un canestro e ricevere aggiornamenti in tempo reale sull’andamento dell’incontro. Buon divertimento!

La presentazione della sfida

