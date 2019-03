Motomondiale, Test Losail 2019 Day-3: Romano Fenati sempre in testa in Moto3, Sam Lowes il migliore in Moto2

Si sono chiusi oggi i test pre-stagionali di Moto2 e Moto3 in quel di Losail, sede della prima tappa del Motomondiale 2019, con il britannico Sam Lowes e l’italiano Romano Fenati che si sono confermati al vertice anche nel day-3.

In Moto2 il britannico Sam Lowes, alla guida della Kalex del Federal Oil Gresini, ha fatto la differenza nel time attack della seconda sessione odierna, firmando un notevole 1’58″439 e conservando la testa della graduatoria fino al termine delle prove. Alle spalle di Lowes si è ben comportato lo svizzero Tom Luthi (Dynavolt Intact GP), al rientro in Moto2 dopo una stagione negativa nella classe regina, il quale si è inserito in seconda piazza a 0.224 dalla vetta con un buon passo. Buona prestazione anche per il tedesco Remy Gardner (ONEXOX TKKR SAG Team), terzo a poco più di 0″3 dal leader e con appena 2 millesimi di vantaggio nei confronti dell’iberico Augusto Fernandez (FlexBox HP 40). Quinto il tedesco Marcel Schrotter a 0.348 dalla vetta, mentre gli iberici Xavi Vierge e Jorge Navarro sono rispettivamente 6° e 7° a 0.441 e 0.484 di ritardo dal miglior tempo di giornata. Completano il quadro dei primi dieci un trio di piloti molto quotati per la lotta all’iride, con lo spagnolo Alex Marquez 8° a +0.509, il nostro Luca Marini 9° a +0.541 ed il sudafricano Brad Binder 10° a 560 millesimi di distacco dal leader. Gli altri italiani: Nicolò Bulega è 13° a +0.787, Lorenzo Baldassarri 16° a +0.886, Andrea Locatelli 17° a +0.896, Enea Bastianini 18° a +0.912 mentre Fabio Di Giannantonio si è inserito in 19^ piazza a più di 1″ dal miglior crono di giornata.

Romano Fenati si conferma uno dei piloti da battere in vista della prima gara della stagione di Losail per la Moto3, stampando il miglior tempo anche nella terza e ultima giornata di test con un ottimo 2’05″285 in sella alla sua Honda del Team Snipers. Il 23enne ascolano ha preceduto di 0.230 il compagno di squadra e connazionale Tony Arbolino al termine di una terza giornata estremamente positiva per il Team Snipers, mentre si è inserito in terza posizione lo spagnolo Aron Canet, uno dei principali favoriti nella corsa al titolo iridato. L’alfiere del Sterilgarda Max Racing Team ha firmato il proprio miglior tempo nella terza sessione della giornata con un buon 2’05″653 a quasi 0″4 di ritardo dalla vetta. Quarta piazza per il toscano Lorenzo Dalla Porta, uno dei più competitivi e costanti nell’arco di tutte le finestre di test invernali, che si è fermato a 0.486 dal miglior tempo con la Honda del Team Leopard. Ottima quinta posizione anche per un altro azzurro, Niccolò Antonelli, alle spalle di Dalla Porta per appena 21 millesimi sulla Honda del team di Paolo Simoncelli. Bene anche lo scozzese John McPhee (Honda), 6° a +0.614, lo spagnolo Marcos Ramirez (Leopard), 7° a +0.745, ed il nipponico Tatsumi Suzuki, 8° a +0.805. Completano la top10 i due alfieri dello Sky Racing Team VR46, con Dennis Foggia e Celestino Vietti rispettivamente nono e decimo a meno di 1″ di ritardo da Fenati.

