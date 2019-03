Motomondiale, GP Qatar 2019: il programma delle qualifiche di oggi. Come vederle in tv e streaming su Sky e TV8

Il primo weekend del Motomondiale 2019 a Losail (Qatar) entra definitivamente nel vivo con il sabato dedicato a terza sessione di libere e qualifiche nelle tre classi. Il programma si apre questa mattina alle ore 11.25 con le FP3 di Moto3 e si chiuderà nel tardo pomeriggio odierno alle 18.25 con il Q2 della MotoGP.

Dopo un lungo inverno di test è finalmente giunto il momento di svelare le proprie carte, infatti a partire da oggi pomeriggio la posta in palio si alza e si comincia a fare decisamente sul serio con la prima qualifica del Mondiale. Nella classe regina il campione in carica Marc Marquez ha cominciato il fine settimana nel migliore dei modi firmando il record della pista, ma dovrà vedersela in particolare con le Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci e con la Yamaha di Maverick Vinales per ottenere la prima posizione in griglia di partenza. Per Valentino Rossi si prospetta un sabato di sofferenza dopo aver fatto molta fatica nella seconda sessione di libere, anche se il nativo di Tavullia ci ha già abituato in passato a dei cambi di marcia improvvisi nell’arco di un weekend di gara.

Di seguito la programmazione completa delle qualifiche del Qatar che verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, mentre su TV8 saranno disponibili le sintesi delle sessioni in differita. Inoltre sarà possibile seguire l’evento su OASport tramite le consuete DIRETTE LIVE testuali.

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Sabato 9 marzo

ore 11.25-12.05, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 12.20-13.00, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.15-14.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 15.30-15.45, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 15.55-16.10, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 16.25-16.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.50-17.05, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 17.20-17.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 18.00-18.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 18.25-18.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 17 marzo

ore 19.00, Moto3, Moto2 e MotoGP, Qualifiche, sintesi

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com