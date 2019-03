Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2019: partenza rinviata per nebbia. Il nuovo programma e gli orari

La nebbia costringe gli organizzatori del gigante maschile di Kranjska Gora, in Slovenia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, a posticipare le due manche: non ci si può neppure sovrapporre allo slalom femminile per motivi televisivi, dunque la prima discesa partirà alle ore 11.30, mentre la seconda scatterà alle ore 14.30.

Le due prove saranno comunque visibili su Rai Sport ed Eurosport, mentre la diretta streaming resta affidata a Rai Play ed Eurosport Player. Non cambia neppure la programmazione di OA Sport, che vi offrirà la diretta live testuale dello slalom gigante maschile in partenza nella località svedese.

Sabato 9 marzo

Gigante maschile Kranjska Gora (Slovenia)

Prima manche ore 11.30

Seconda manche ore 14.30

Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Stefan Holm / Shutterstock.com