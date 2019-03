Calendario Serie A oggi, gli anticipi di sabato 9 marzo: Parma-Genoa e Chievo-Milan. Orari, programma, tv e streaming

Due sono gli anticipi che si disputeranno oggi in Serie A: il primo, quello del pomeriggio, riguarda Parma e Genoa, il secondo, quello della sera, Chievo e Milan. Entrambi sono valevoli per il 27° turno del massimo campionato.

Parma e Genoa si trovano appaiati al 12° posto con 30 punti, benché con combinazioni differenti di risultati, mentre il Chievo ha la necessità di dover recuperare punti, visto che si trova all’ultimo posto con 10 punti, contro i 48 del Milan attualmente terzo. Sfide, dunque, diametralmente opposte per obiettivi: al Tardini di Parma si può viaggiare a velocità tutto sommato tranquilla, mentre al Bentegodi ci sarà lotta per due obiettivi completamente differenti tra di loro. Nel Genoa ci sarà il debutto di Jandrei in porta, il Parma invece dovrà fare a meno di Stulac e Barillà. Il Chievo dovrebbe giocare con Stepinski al posto di Meggiorini, infine il Milan è destinato a mantenere Piatek dal 1′ nonostante le possibilità di Cutrone.

Parma-Genoa e Chievo-Milan si disputeranno oggi, l’una alle ore 18, l’altra alle ore 20:30. La prima partita sarà visibile in tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming su Sky Go, mentre la seconda verrà irradiata da DAZN, e dunque su su pc, tablet, cellulari, smart tv e consolle per videogiochi.

SABATO 9 MARZO

Ore 18:00 Parma-Genoa (Sky Sport Serie A)

Ore 20:30 Chievo-Milan (DAZN)

