Triathlon, Ilaria Zane è quinta nella tappa di Samarcanda della World Cup, successo per Lena Meissner

Si sono disputate le prove elite della tappa di Samarcanda (Uzbekistan) valevoli per la World Triathlon Cup 2024. Per l’Italia nel comparto femminile arrivano buone risposte da Ilaria Zane, protagonista nelle posizioni che contano della gara, mentre spicca la pattuglia tedesca che, oltre al successo finale, piazza tre atlete nelle prime 10 posizioni.

La prova, disputata su distanza olimpica, ha visto il successo della tedesca Lena Meissner con il tempo complessivo i 1:52.49 (19:38 nella parte di nuoto, 55:16 nella sezione di bici e 36:43 nella corsa) con 3 secondi di vantaggio sulla britannica Jessica Fullagar, quindi chiude il podio la svedese Tilda Mansson a 20 secondi.

Quarta posizione per la polacca Roksana Sluper con un distacco di 37 secondi dalla vetta mentre è brillante quinta la nostra Ilaria Zane a 56 secondi. Per l’azzurra classe 1992 tempo di 19:57 nel nuoto, 57:32 nella bici e 35:14 nella corsa. Sesta posizione per la tedesca Tanja Neubert a 1:02 e settima per la slovacca Zuzana Michalickova a 1:12.

Ottava posizione per la britannica Sian Rainsley a 1:18, nona per la tedesca Selina Klamt a 1:26, mentre completa la top10 la svizzera a 1:46. Si ferma in 18a posizione la nostra Sharon Spimi con il tempo complessivo di 1:57.32.