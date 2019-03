MotoGP, UFFICIALE: la “Long Lap Penalty” farà parte del regolamento sportivo. Come funziona la nuova sanzione?

E dunque da oggi la “Long Lap Penalty” entrerà a far parte del regolamento sportivo della MotoGP. In data odierna, infatti, la sanzione a carico dei piloti è stata approvata dalla Grand Prix Commission, confermando quello che tutti si aspettavano circa l’introduzione di questa nuova penalità. Una tipologia particolare che va ad ampliare il quadro di scelta dei commissari, quando sarà necessario intervenire in caso di un comportamento scorretto da parte di un centauro.

Ma di che cosa si tratta? Su ogni circuito sarà tracciato un percorso da seguire attorno alla pista, sfruttando le via di fuga in asfalto. Il pilota penalizzato dovrà attraversare quest’area demarcata entro tre giri da quando è stata comminata la penalizzazione dalla Direzione Gara, perdendo così un delta time di due o tre secondi in quel giro. Una soluzione voluta anche per avere un’alternativa quando cedere la posizione tra piloti può portare una perdita di tempo eccessiva. Come viene precisato, se il racing rider non potesse pagare dazio per via di una bandiera rossa, i commissari agiranno sul crono di gara complessivo.

Foto: Valerio Origo