MotoGP, Prove libere GP Qatar 2019: a che ora iniziano e su che canale vederle in tv. Il programma su Sky e TV8

Mancano poche ore all’inizio del Mondiale MotoGP 2019 che scatterà venerdì 8 marzo con le prove libere del GP del Qatar, si preannuncia una prima tappa particolarmente avvincente con tanta carne al fuoco dopo il lungo inverno: i test delle ultime settimane hanno scaldato l’ambiente, ora è arrivato davvero il momento di accendere i motori e di fare sul serio. Si riparte con le due sessioni di prove libere a disposizione dei piloti che cercheranno non solo di trovare la giusta messa a punto sulle proprie moto ma anche di realizzare dei tempi interessanti per accedere direttamente alla Q2, sistema adottato già da diverse stagioni per la classe regine e che da questa edizione sarà impiegato anche in Moto2 e in Moto3.

Sotto i riflettori del deserto vedremo chi riuscirà a essere il più veloce sul giro secco e chi darà le migliori garanzie sul passo gara. Marc Marquez si presenta da Campione del Mondo della MotoGP ma lo spagnolo ha sempre faticato a Losail, vedremo come risponderà lo spagnolo in sella alla sua Honda. Andrea Dovizioso si presenta con grandi motivazioni e a bordo della sua Ducati proverà a fare la differenza, grande curiosità per capire il rendimento di Valentino Rossi sulla nuova Yamaha.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle prove libere del GP del Qatar 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GP QATAR 2019, PROVE LIBERE: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 8 MARZO:

11.50-12.30 Moto3, prove libere 1

12.45-13.25 Moto2, prove libere 1

13.40-14.25 MotoGP, prove libere 1

16.10-16.50 Moto3, prove libere 2

17.05-17.45 Moto2, prove libere 2

18.00-18.45 MotoGP, prove libere 2

GP QATAR 2019, PROVE LIBERE: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere saranno trasmesse in diretta tv su Sky MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per non perdersi davvero nulla di tutte le prove libere.

Non sono previste dirette o differite su TV8.

