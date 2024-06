Musetti cede a Djokovic dopo una maratona al Roland Garros: il serbo ha riacceso la lampadina

Alle 3.09 del mattino è andata in archivio l’ultima partita di una lunga giornata al Roland Garros. La sfida tra Novak Djokovic (n.1 del mondo) e Lorenzo Musetti (n.30 del ranking) è iniziata con notevole ritardo per via del programma mutato a causa della pioggia che sta imperversando su Parigi. Per questo i due tennisti hanno iniziato il loro incontro alle 22.35. Si è assistito a una maratona, durata 4 ore e 32 minuti, in cui alla fine è stato Djokovic a prevalere con il punteggio di 7-5 6-7 (6) 2-6 6-3 6-0.

Un vero peccato per il carrarino che in una fase della partita sembrava davvero in controllo, al cospetto di un Djokovic affaticato e in chiara difficoltà. Subìto però il break nel quarto set, la sfida è girata completamente e Nole ha espresso un livello molto alto. Prosegue, quindi, la sfida a distanza per il n.1 tra il serbo e Jannik Sinner e il balcanico giocherà negli ottavi contro l’argentino Francisco Cerundolo (n.23 del seeeding).

Nel primo set scambio di “cortesie” tra i due: Musetti va avanti di un break, con alcune risposte fulminanti; risponde Djokovic poco dopo. Il n.1 ATP cerca con costanza di rubare il tempo al toscano, che in difesa fa vedere colpi straordinari. Nella fase calda arrivano degli errori letali per Lorenzo nel turno al servizio e il 7-5 sorride all’asso nativo di Belgrado.

Nel secondo set sembra replicarsi lo stesso spartito, dal momento che Djokovic mette sotto pressione in risposta il suo avversario e conquista il break nel quarto game. Musetti, però, ha una reazione di alta qualità e strappa il servizio a Nole con alcuni vincenti sensazionali. La partita sale di tono, mentre il serbo fatica sempre di più negli spostamenti laterali. Si va al tie-break e mentalmente l’azzurro sembra cedere, ma è fenomenale nel cancellare un palla set e nel concretizzare la propria sull’8-6.

Nel terzo set Djokovic subisce il colpo, fermo sulle gambe. Il toscano ne approfitta, dopo aver salvato una palla break nel terzo game. Il quarto e ottavo gioco sono territori di conquista di Musetti e il 6-2 parla chiaro. Nel quarto set sembra che tutto vada dalla parte dell’italiano, ma nel quinto game gira la partita. Da 40-15, Lorenzo perde il servizio e da quel momento non riuscirà a tenere più un turno alla battuta. Djokovic scappa via e con classe si aggiudica la frazione sul 6-3. Nel quinto set Musetti non c’è più fisicamente e mentalmente, mentre Djokovic pare tornato quello del primo parziale. Una lezione di tennis impartita dal n.1 del mondo, rappresentata dal bagel.