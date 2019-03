MotoGP, GP Qatar 2019: cambia il programma? Possibile nuovo orario di partenza: la richiesta dei piloti

Nel weekend inizierà il Mondiale MotoGP 2019 con l’attesissimo GP del Qatar, a Losail andrà in scena il primo appuntamento stagionale e si preannuncia grande battaglia nel deserto. La gara è prevista per domenica 10 marzo alle ore 18.00 italiane ma i piloti sembrano essere d’accordo sul chiedere di anticipare lo start di un’ora (dunque alle nostre ore 17.00). Il cambio di programma permetterebbe di evitare l’eccessiva umidità e le basse temperature che potrebbero rendere la corsa molto pericolosa (durante i recenti test si sono registrate diverse cadute proprio in prossimità delle ore 20.00 locali)

Durante la conferenza stampa odierna Valentino Rossi, Marc Marquez e Jorge Lorenzo hanno fatto capire che domani cercheranno di convincere la Safety Commission ma staremo a vedere se verranno ascoltati i centauri e se dunque verrà riscritto il programma della gara.

Foto: Valerio Origo