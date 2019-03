Napoli-Salisburgo in streaming, Europa League 2019: come vederla in tempo reale. Link e guida completa

Stasera (ore 21.00) si giocherà Napoli-Salisburgo, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I partenopei si faranno trascinare dal pubblico del San Paolo con l’obiettivo di strappare una vittoria fondamentale in vista del match di ritorno che si giocherà in Austria settimana prossima, il momento non è dei migliori nello spogliatoio vista l’ultima sconfitta in campionato contro la Juventus che ha spedito gli azzurri a 16 punti di distacco dai Campioni d’Italia. La banda di Carlo Ancelotti dovrà stare particolarmente attenta con un avversario molto ostico, tra le pretendenti al successo finale al pari del Napoli che può puntare seriamente ad alzare al cielo il trofeo.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky ma sarà trasmessa anche in diretta streaming su Sky Go per tutti gli abbonati: i tifosi partenopei e i grandi appassionati del grande calcio internazionale potranno seguire questa importante partita su pc, tablet, cellulari, dispositivi mobile in qualsiasi luogo si trovino e con la massima comodità. E non c’è soltanto l’offerta a pagamento di Sky: l’incontro sarà infatti visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 e sul sito internet di TV8.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Napoli-Salisburgo, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 e come seguire l’incontro in tempo reale in streaming.

NAPOLI-SALISBURGO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 7 MARZO:

21.00 Napoli-Salisburgo

NAPOLI-SALISBURGO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e sul sito di Sky per tutti gli abbonati. Clicca qui per vedere Napoli-Salisburgo.

La partita sarà visibile anche in diretta streeaming, gratis e in chiaro, sul sito internet di TV8. Clicca qui per vedere Napoli-Salisburgo.

