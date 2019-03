MotoGP LIVE, Gara GP Qatar 2019 in DIRETTA: orario d’inizio, tv e streaming

Siamo giunti al via ufficiale del Motomondiale 2019. Oggi, domenica 10 marzo, saranno in scena i tre Gran Premi del Qatar sul tracciato di Losail che ci faranno capire quale pilota avrà approcciato nel migliore dei modi alla nuova stagione.

Si partirà alle ore 15.00 con la Moto3, con la pattuglia italiana capitanata da Lorenzo Dalla Porta, Romano Fenati e Niccolò Antonelli che se la vedranno con Aron Canet e gli spagnoli. Quindi alle 16.20 toccherà alla classe mediana, con Marcel Schrotter davanti a tutti, mentre i nostri Lorenzo Baldassarri e Luca Marini pronti al colpaccio. Si arriverà, poi, al gran finale delle ore 18.00 con la MotoGP che ci permetterà di capire se Andrea Dovizioso sarà in grado di vincere ancora una volta in mezzo al deserto qatariota, se Marc Marquez vorrà iniziare dominando come nel finale della scorsa annata, o se la Yamaha con il poleman Maverick Vinales piazzerà la grande sorpresa. Valentino Rossi sarà in grado di risalire dalla 14esima posizione?

Di seguito la programmazione della domenica del GP del Qatar che vedrà la diretta televisiva esclusiva di Sky Sport (sui canali SkySport1 -201 e 382 del digitale terrestre e SkySport MotoGP – 208) e della differita di TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). In streaming su SkyGo su smartphone, pc e tablet. OA Sport, come ogni altro appuntamento del Motomondiale, vi proporrà le DIRETTE LIVE, per non perdersi nemmeno un istante del primo weekend del campionato!

PROGRAMMA GP QATAR MOTOMONDIALE 2019

ore 12.40-13.00 Warm-up Moto3

ore 13.10-13.30 Warm-up Moto2

ore 13.40-14.00 Warm-up MotoGP

ore 15.00 GARA MOTO3

ore 16.20 GARA MOTO2

ore 18.00 GARA MOTOGP

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valentino Rossi Hafiz Johari – Shutterstock