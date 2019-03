Reggio Emilia-Olimpia Milano, Serie A basket 2019: quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Il posticipo della 21a giornata della Serie A di basket è tra Grissin Bon Reggio Emilia ed Armani Exchange Milano. Si gioca lunedì sera e sarà il più classico dei testacoda, visto che l’Olimpia è in vetta alla classifica con 34 punti, mentre i padroni di casa sono ultimi con solo dieci punti.

Milano è reduce dalla trasferta di Mosca e potrebbe avere già la testa alla sfida di giovedì sera contro l’Olympiacos e anche per questo Pianigiani potrebbe optare per un po’ di turnover. Reggio Emilia dall’altra parte sogna l’impresa e prova a conquistare due punti che sarebbero importantissimi in ottica salvezza.

Grissin Bon Reggio Emilia – A|X Armani Exchange Milano si giocherà domani sera alle ore 20:30 al Vijf Meihal di Leiden. La gara non avrà una diretta televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player

IL PROGRAMMA COMPLETO

LUNEDI’ 11 MARZO

Ore 20:30 Grissin Bon Reggio Emilia – A|X Armani Exchange Milano

diretta streaming su Eurosport Player

Credit: Ciamillo