GP Larciano 2019, Industria & Artigianato: orario d’inizio e come vederlo in tv

Dopo lo spettacolo della Strade Bianche andato in scena nella giornata di ieri, prosegue oggi il fine settimana dedicate alle classiche italiane di inizio stagione. Prenderà infatti il via tra poche ore da Larciano, in provincia di Pistoia, la 42a edizione del GP Industria & Artigianato, corsa di categoria 1.HC inserita nel calendario dell’UCI Europe Tour. Tra i corridori più attesi ci sono senza dubbio il francese Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), il colombiano Richard Carapaz (Movistar) e il polacco Rafal Majka (BORA-hansgrohe), mentre in chiave azzurra attenzione soprattutto a Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) e Marco Canola (Nippo Vini Fantini Faizanè), oltre a possibili sorprese. Il percorso (199.2 km) avrà nella salita di San Baronto, da ripetere per quattro volte (l’ultima a meno di 7 km dall’arrivo), il suo punto chiave.

Il GP Larciano Industria & Artigianato 2019 si correrà oggi, domenica 10 marzo, con partenza alle ore 11.00 e arrivo previsto intorno alle ore 16.30. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e potrà essere seguita anche in diretta streaming su RaiPlay. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 10 MARZO

ore 11.00 – ore 16.30 (circa)

GP Larciano Industria & Artigianato 2019

diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play

roberto.pozzi@oasport.it