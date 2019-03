MotoGP, GP Qatar 2019: reclamo di quattro squadre contro la Ducati! Spoiler nel mirino, Dovizioso rischia la vittoria?

Il verdetto del GP del Qatar 2019 non è ancora ufficiale. La gara che ha aperto il Mondiale MotoGP è stata vinta da Andrea Dovizioso davanti a Marc Marquez e Cal Crutchlow, ai piedi del podio Alex Rins e Valentino Rossi. Quattro squadre però hanno fatto reclamo per una presunta irregolarità dello spoiler montato dalla Ducati, l’appendice utilizzata sul posteriore dal vincitore della prova e dagli altri piloti del team di Borgo Panigale sarebbe permessa solo in caso di pioggia.

Come riporta Sky Sport tutte le scuderie, a parte la Yamaha, avrebbero avanzato un reclamo per segnalare questa presunta irregolarità. Questo pezzo era già finito sotto i riflettori durante i test e oggi il caso è esploso definitivamente, vedremo come la situazione si svilupperà nei prossimi minuti e quale decisione verrà presa dalla commissione gara che è attualmente riunita a Losail.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse