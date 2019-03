MotoGP, GP Qatar 2019: reclamo respinto, ufficiale la vittoria di Andrea Dovizioso! Appendice regolare

Andrea Dovizioso ha ufficialmente vinto il GP del Qatar 2019, prova d’apertura del Mondiale MotoGP che si è disputata oggi a Losail. Il successo del forlivese è rimasto in dubbio dopo che quattro squadre avevano presentato un reclamo per l’utilizzo di un discusso spoiler sul posteriore della Ducati. Honda, Suzuki, Aprilia e KTM (quindi tutti i team avversari a parte la Yamaha) affermavano che l’appendice poteva essere usata solo in caso di pioggia ma la Commissione Gara, dopo aver ascoltato tutte le parti, ha deciso di respingere la protesta e di confermare il verdetto della pista: trionfo di Andrea Dovizioso su Ducati davanti a Marc Marquez, Cal Crutchlow, Alex Rins e Valentino Rossi. L’appendice montata sotto al forcellone è considerata regolare (nelle prossime ore arriveranno anche i dettagli tecnici) e dunque può ufficialmente partire la festa per la scuderia di Borgo Panigale.

Foto: Lapresse