MotoGP, GP Qatar 2019: la vittoria di Andrea Dovizioso resta congelata! Verdetto sub iudice, deciderà la Corte d’Appello

La vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019 è stata congelata. La Commissione Gara ha respinto il ricorso avanzato da Honda, Suzuki, Aprilia, KTM per un’appendice giudicata irregolare sulla Ducati ma i quattro team hanno ufficialmente presentato reclamo allo Stewart Panel della FIM e dunque sarà la Corte d’Appello della Federazione Internazionale a decidere in merito.

Lo spoiler montato sul forcellone posteriore, a detta delle quattro scuderie, doveva essere utilizzato solo in caso di pioggia. Staremo a vedere quale decisione verrà presa nei prossimi giorni ma per il momento la classifica resta sub iudice e il verdetto di Losail deve essere ancora ufficializzato (vittoria di Andrea Dovizioso davanti a Marc Marquez, Cal Crutchlow, Alex Rins e Valentino Rossi).

Foto: Abdul Razak Latif / Shutterstock.com