Motocross, GP Argentina MXGP 2019: Tony Cairoli toro scatenato. Assolo da maestro, vince gara-2 e firma la doppietta

Non poteva iniziare meglio il Mondiale MXGP 2019 per Tony Cairoli. Il nove volte Campione del Mondo vince anche gara-2 del Gran Premio di Argentina di Neuquen e centra una pesantissima doppietta in ottica iridata. L’assenza di Jeffrey Herlings (ancora fermo per la frattura del piede) regalava una grande chance al siciliano e il numero 222 l’ha sfruttata nel migliore dei modi.

Dopo una splendida gara-1 nella quale aveva letteralmente dominato, Tony Cairoli (KTM) si ripete anche nella seconda chiudendo con il tempo di 34:56.475 e distanziando, come nella prima manche, lo sloveno Tim Gajser (Honda) per 2.3 secondi. Il nostro portacolori, dopo uno start non perfetto, non ha lasciato scampo ai rivali, risalendo rapidamente dalla terza posizione, salendo in vetta e gestendo nel migliore dei modi la situazione, evitando rischi e pericoli. Al terzo posto, dopo una gara-1 non eccezionale, troviamo il belga Jeremy van Horebeek (Honda) con un distacco abissale di ben 37.8 secondi.

Quarta posizione per il britannico Max Anstie (KTM) a 42.3 secondi, mentre in quinta posizione, a soli 738 millesimi, si è classificato il francese Gautier Paulin (Yamaha). Sesta posizione per il belga Clement Desalle (Kawasaki) a 47.5, settima per il britannico Tommy Searle (Kawasaki) a 49.6, ottava per il lituano Arminas Jasikonis (Husqvarna) a 58..8, mentre dalla nona posizione di Shaun Simpson (KTM) i distacchi valicano il minuto. Decima posizione per lo svizzero Arnaud Tonus (Yamaha) a 1:03, dopo la caduta di gara-1. Chiude la sua prova in 13esima posizione Alessandro Lupino (Kawasaki) a 1:12, mentre Ivo Monticelli (KTM) si è classificato in 16esima posizione a 1:37.

CLASSIFICA MONDIALE MXGP 2019

1 222 Cairoli, A. ITA KTM 50 25-25

2 243 Gajser, Tim SLO HON 44 22-22

3 89 Van Horebeek, J. BEL HON 35 15-20

4 25 Desalle, C. BEL KAW 33 18-15

5 21 Paulin, G. FRA YAM 32 16-16

6 27 Jasikonis, A. LTU HUS 26 13-13

7 100 Searle, Tommy GBR KAW 22 8-14

8 24 Simpson, Shaun GBR KTM 22 10-12

9 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 21 11-10

10 41 Jonass, Pauls LAT HUS 21 12-9

11 33 Lieber, Julien BEL KAW 21 14-7

12 461 Febvre, Romain FRA YAM 20 20-0

13 99 Anstie, Max GBR KTM 18 0-18

14 77 Lupino, A. ITA KAW 17 9-8

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo