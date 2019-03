Motocross, GP Argentina MXGP 2019: Tony Cairoli indemoniato, vittoria roboante! Che rimonta furente dalle retrovie

Tony Cairoli si conferma un fuoriclasse assoluto del motocross, dimostra ancora una volta di essere un fenomeno di questo sport e incomincia col botto il Mondiale MXGP 2019 imponendosi nella gara-1 del GP di Argentina. Il siciliano scattava in penultima posizione a causa dei problemi tecnici accusati durante la qualifying race di ieri, l’alfiere della KTM ha creduto fin da subito nella rimonta da urlo e si è reso protagonista di una partenza a razzo degna di un nove volte Campione del Mondo: nel volgere di poche curve il 33enne si trovava già al terzo posto e si lanciava all’inseguimento di Julien Lieber e Romain Febvre e al termine del primo giro balzava al comando della gara.

Cairoli vuole soltanto la vittoria per approfittare al meglio dell’assenza dell’olandese Jeffrey Herlings, Campione del Mondo in carica che non gareggia in Sudamerica a causa di un infortunio. Allora Tony decide di spingere subito a spron battuto per mettere in difficoltà tutti gli avversari e incomincia un serratissimo duello col francese Febvre che non vuole mollare la presa: il nostro portacolori conserva a lungo un secondo di vantaggio, il botta e risposta prosegue per una decina di minuti poi Tony forza ulteriormente e costringe Febvre all’errore. Il nove volte Campione del Mondo a metà gara può già vantare cinque secondi di margine sull’immediato inseguitore mentre Tim Gajser si è portato in terza posizione davanti a Clement Desalle. A quel punto il centauro della KTM deve solo amministrare e vola verso il traguardo festeggiando una vittoria da autentico dominatore davanti a Gajser che nel finale è riuscito a superare il coriaceo Febvre, quarto Desalle che ha avuto la meglio su Paulin e van Horebeek, da segnalare il dodicesimo posto di Alessandro Lupino.

Tony Cairoli porta a casa un successo da urlo e ora sogna la doppietta, l’appuntamento è con la gara-2 alle ore 20.10 italiane: il siciliano vuole dominare ancora e raccogliere un vantaggio importante su Herlings, indiscutibilmente il rivale più accredito nella corsa verso il titolo iridato.

Foto: Pier Colombo