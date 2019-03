Milano-Torino oggi (3 marzo), Serie A basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

All’interno della ventesima giornata della Serie A 2018-2019, il match che mette di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Auxilium Fiat Torino rappresenta, per bacino d’utenza delle due città, il meglio che si possa offrire.

La questione cambia se si parla di situazione di classifica: Milano è prima in Italia e alla ricerca di un posto al sole in Eurolega, nella quale i playoff sono un obiettivo tutt’altro che impossibile, e reso ulteriormente vivo dalla vittoria contro il Khimki. Torino, invece, naviga in tredicesima posizione a quota 12 punti, ed è impegnata nella lotta per non retrocedere dopo una stagione molto travagliata. Fallita la gestione del leggendario Larry Brown, alcuni infortuni e rapporti non facili società-giocatori hanno provocato l’uscita di scena di alcuni elementi, come Tony Carr (finito a Cantù) e soprattutto Carlos Delfino (che ha ritrovato casa alla Fortitudo Bologna in A2).

L’incontro tra A|X Armani Exchange Milano e Fiat Torino si terrà oggi alle ore 19:05. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE del match, per non perdersi davvero nulla.

DOMENICA 3 MARZO

Ore 19:05 A|X Armani Exchange Milano-Fiat Torino

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo