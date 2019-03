LIVE Milano-Torino basket, Serie A 2019 in DIRETTA: Olimpia per incrementare il vantaggio in classifica

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di AX Armani Exchange Olimpia Milano-Auxilium Torino, incontro valevole per la ventesima giornata della Serie A 2018-2019 di basket. Stiamo per entrare nell’ultimo terzo della stagione regolare con la capolista Olimpia Milano che ha un bilancio di 16 vittorie e 3 sconfitte in campionato e proverà a conservare tre partite di vantaggio (6 punti) nei confronti della più diretta inseguitrice, la Reyer Venezia.

I lombardi, reduci da una striscia aperta di cinque successi consecutivi in Eurolega, ospitano al Forum di Assago una squadra in ripresa ma ancora invischiata pienamente nella lotta per non retrocedere in Serie A2. Torino occupa la terzultima posizione in classifica a pari punti con Pesaro e a +2 su Reggio Emilia e Pistoia, mentre sembra ormai troppo lontana la zona play-off dopo una prima parte di stagione fallimentare ampiamente al di sotto delle aspettative.

I piemontesi vengono da due vittorie casalinghe consecutive molto convincenti contro Reggio Emilia e Sassari, che hanno interrotto un periodo oltremodo negativo in cui avevano raccolto appena 2 successi nelle ultime 21 partite disputate tra Serie A ed Eurocup. Sulla carta l’incontro vede l’Olimpia nettamente favorita, forte di un roster di assoluto livello europeo in grande forma, ma non potrà prendere sotto gamba l’avversario di turno per evitare di ricadere negli errori commessi durante la Final 8 di Coppa Italia.

La sfida del Mediolanum Forum di Assago tra Olimpia Milano e Auxilium Torino comincerà alle ore 19.05 con la palla a due. OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della partita per non perdere neanche un minuto di una delle sfide più interessanti della 20^ giornata del campionato. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ciamillo