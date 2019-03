LIVE Volley, SuperLega 2019 in DIRETTA: aggiornamenti domenica 10 marzo, Trento deve rispondere a Perugia. Modena per il riscatto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Oggi si completa il turno cominciato ieri pomeriggio con le vittorie di Perugia e Civitanova su Padova e Milano, in programma cinque partite che saranno determinanti per determinare la classifica generale quando mancano appena tre turni al termine della regular season.

Trento deve rispondere a Perugia, i dolomitici vogliono riportarsi a -3 dai Block Devils e per farlo devono assolutamente vincere in casa contro Ravenna. Modena sta affrontando un momento nero e proverà a rialzare la testa sul campo di Siena che invece vuole conquistare dei punti per continuare a inseguire una difficile salvezza, i toscani sperano contestualmente in un crollo di Vibo Valentia sul campo di Verona. Monza è in piena lotta per il sesto posto e il successo contro Castellana Grotte sarà fondamentale per questo obiettivo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19:07 Reazione di Siena che, dopo aver preso due batoste nei primi due set, conduce il terzo per 9-7 su Modena.

19:04 Riepilogo generale:

Monza-Castellana 1-1 (23-25, 25-23)

Siena-Modena 0-2 (14-25, 19-25, 4-2)

Sora-Latina 2-0 (25-21, 25-19, 2-5)

Trentino-Ravenna 2-0 (25-23, 25-17)

Verona-Vibo Valentia 2-0 (25-21, 25-16, 5-6)

19:02 Trentino vince agevolmente il secondo set per 25-17 contro Ravenna.

19:00 Monza rimette in equilibrio la sfida con Castellana: secondo set vinto 25-15.

18:58 2-0 anche di Sora, che si libera di Latina con il punteggio di 25-19. Top scorer Petkovic a 13 punti.

18:57 Modena conquista il secondo set in casa di Siena per 25-19. Zaytsev sale a quota 17 punti!

18:56 Verona vola sul 2-0: 25-16 per i veneti su Vibo Valentia.

18:55 Monza ipoteca l’1-1: i lombardi conducono contro Castellana 20-12.

18:53 La stessa cosa vale per Modena, che conduce sul campo di Siena per 22-17.

18:51 Verona si avvicina al 2-0: Vibo Valentia sotto 21-15.

18:49 Sora allunga su Latina: 19-15 per i padroni di casa.

18:46 Trentino con più scioltezza nel secondo set, avanti 11-7 contro Ravenna.

18:43 Monza avanti 12-9 nel secondo set contro Castellana.

18:40 Dominio di Modena sul campo di Siena anche nel secondo set: siamo sul 5-12.

18:37 Verona sta gestendo il secondo set contro Vibo Valentia: i veneti conducono 8-5.

18:34 Riepilogo generale:

Monza-Castellana 0-1 (23-25)

Siena-Modena 0-1 (14-25, 2-4)

Sora-Latina 1-0 (25-21, 1-1)

Trentino-Ravenna 1-0 (25-23)

Verona-Vibo Valentia 1-0 (25-21, 5-0)

18:32 Con qualche difficoltà ma Trento si libera di Ravenna nel primo set con il risultato di 25-23: sugli scudi Vettori con i suoi 6 punti.

18:31 Colpaccio di Castellana, che conquista il primo set in casa di Monza con il punteggio di 23-25.

18:29 Sora vince il primo set contro Latina per 25-21.

18:27 Anche Verona conquista agevolmente il primo set contro Vibo Valentia per 25-21.

18:26 Modena conquista il primo set in casa di Siena: Zaytsev (9 punti) trascina i suoi al 25-14 finale.

18:25 Trentino-Ravenna 21-19: i padroni di casa mantengono i due punti di vantaggio.

18:23 Castellana vede la conquista del primo set: gli ospiti sono avanti 16-21 a Monza.

18:21 Modena sta giocando molto bene oggi: Siena sotto 11-17.

18:19 Trentino e Verona si riporta avanti contro Ravenna e Vibo Valentia: 17-15 in entrambe le partite.

18:17 Castellana continua a sorprendere: Monza è in svantaggio 12-17.

18:15 Equilibrio tra Sora e Latina: le due squadre sono sul 14-14.

18:12 Bella partenza invece di Modena che ha messo già 4 punti tra lei e Siena: siamo sul 6-10.

18:09 Anche Vibo Valentia a sorpresa in vantaggio a Verona: 6-8.

18:06 Partenza a razzo anche di Ravenna in casa di Trento: 4-6.

18:03 Castellana parte forte a Monza: 1-3.

17:59 Manca pochissimo all’inizio delle partite, tutto pronto per cominciare.

17:55 Modena sta affrontando un momento nero e proverà a rialzare la testa sul campo di Siena che invece vuole conquistare dei punti per continuare a inseguire una difficile salvezza: i toscani sperano in un crollo di Vibo Valentia sul campo di Verona. Monza, invece, è in piena lotta per il sesto posto e il successo contro Castellana Grotte sarà fondamentale per questo obiettivo.

17:50 Trento deve rispondere a Perugia: i dolomitici vogliono riportarsi a -3 dai Block Devils e per farlo devono assolutamente vincere in casa contro Ravenna.

17:45 Oggi in programma cinque partite che saranno determinanti per determinare la classifica generale quando mancano appena tre turni al termine della regular season.

17:40 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 24ma giornata della Serie A maschile di volley.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniele Ricci LivePhotoSport