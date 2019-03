Sci di fondo, Sprint Drammen 2019: cinquina di Maiken Caspersen Falla, Nepryaeva a -2 da Oestberg in Coppa del Mondo! Azzurre out nei quarti

Quinta vittoria in sedici edizioni della sprint di Drammen per Maiken Caspersen Falla. La norvegese vince in maniera chiara e netta la gara femminile, concludendo in modo imperiale la finale con il tempo di 2’56″12 e, più in generale, con una capacità di mettersi al sicuro già ben prima del non semplice rettilineo del traguardo. Per la campionessa iridata questo è il 19° trionfo in carriera in una gara individuale di Coppa del Mondo, il decimo a tecnica classica e il terzo della stagione 2018-2019.

Falla precede la connazionale Astrid Uhrenholdt Jacobsen, staccata di 80 centesimi, mentre è terza Natalia Nepryaeva con 1″06 di ritardo. Proprio la russa, con questo risultato e con la contemporanea uscita ai quarti di Ingvild Flugstad Oestberg, guadagna 48 punti in classifica di Coppa del Mondo sulla norvegese, mancando il sorpasso per soli due punti: con le gare di Falun e quelle delle finali nel Québec ancora da disputarsi c’è da aspettarsi un duello senza esclusione di colpi fino alla fine per il ruolo di migliore fondista stagionale.

Al quarto posto chiude la svedese Stina Nilsson con 1″28 di ritardo, mentre restano più lontane, per resa anticipata, Jessica Diggins (Stati Uniti, +5″38) e Anna Svendsen (Norvegia, +7″59).

Greta Laurent e Lucia Scardoni escono di scena nei quarti di finale, in modi diversi: l’una, in testa attorno a metà della sua batteria, dopo la curva a gomito si ritrova in coda e incapace di recuperare posizioni, mentre l’altra non riesce mai veramente a insidiare la zona qualificazione, anche in ragione della lentezza del quarto.

