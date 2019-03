LIVE Sci alpino, Slalom Spindleryv Mlyn 2019 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin vs Petra Vlhova, nuovo duello di fuoco

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Vlhova ha dimostrato di essere la più forte in gigante al momento ma Shiffrin vuole difendere dall’assalto della slovena il trono di miglior slalomista

Sarà come al solito sfida a due con Vlhova galvanizzata dal successo di ieri nel gigante ma un po’ in calo sui pali stretti e la campionessa iridata Mikaela Shiffrin. A cercare di inserirsi nella battaglia per il primo posto ci saranno la campionessa olimpica Hansdotter, al penultimo slalom della carriera, la svizzera Holdener e le outsider Liensberger (Austria) e Swenn Larsson (Svezia), sempre protagonista negli ultimi slalom.In casa Italia Costazza e Irene Curtoni proveranno a centrare un risultato dignitoso ma la condizione palesata negli ultimi tempi non fa sperare nulla di buono, mentre c’è attesa per la prova di Lara Della Mea.

La prima manche dello speciale femminile di Spindleruv Mlyn prenderà il via alle ore 10.30 e sarà l’ultimo appuntamento con questa prova prima delle finali di Soldeu. La seconda manche si disputa alle 13.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi nemmeno un secondo della gara in Repubblica Ceca! Foto Lapresse

