Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo 2019: Manuel Faisst il migliore nel PCR, azzurri nelle retrovie

Manuel Faisst realizza il miglior salto nel Provisional Competition Round di Oslo (Norvegia), dove si sta svolgendo la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di combinata nordica. Il 26enne tedesco ha realizzato un salto di 128.5 metri dal trampolino lungo di Holmenkollen (HS134), totalizzando 127 punti. Alle sue spalle si piazzano l’austriaco Franz-Josef Rehrl con 125 punti e il tedesco Fabian Riessle con 124.1. Sesto posto per il padrone di casa Jarl Magnus Riiber con 118.7, mentre il giapponese Akito Watabe è undicesimo con 107.1.

Nelle retrovie i tre azzurri in gara. Il migliore è Alessandro Pittin, che fa 81.1 punti e si piazza in 32ma posizione con un distacco virtuale di 3’04” dalla testa, seguito da Aaron Kostner con 81.0, mentre Samuel Costa è 38° con 74.1. Ricordiamo che questi risultati saranno utilizzati nel caso in cui il salto di gara di domani venisse annullato.

Foto: Lapresse