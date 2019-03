Salto con gli sci, Mondiali 2019: Kobayashi e Eisenbichler favoriti sul trampolino normale, ci provano anche Kraft, Stoch e Kubacki

Penultima giornata di gare ai Mondiali 2019 di salto con gli sci in quel di Seefeld, con il programma che prevede l’assegnazione del titolo iridato maschile individuale dal trampolino normale. Si preannuncia una competizione molto equilibrata, con almeno cinque atleti sulla carta in corsa per il successo e per il podio anche se le anomale condizioni meteo legate alle forti folate di vento di questi ultimi due giorni potrebbero influenzare l’esito della gara agevolando degli exploit a sorpresa (specialmente nella prima serie).

In caso di gara lineare, i favoriti principali per la medaglia d’oro saranno il tedesco Markus Eisenbichler, reduce dalla vittoria iridata sul Large Hill, ed il nipponico Ryoyu Kobayashi, dominatore della stagione con 11 successi ed il Grande Slam nella Tournèe. Il teutonico in questi giorni salta sulle ali dell’entusiasmo e si è dimostrato estremamente competitivo sia sul trampolino di Innsbruck sia su quello di Seefeld, anche se non sarà semplice per lui mettere a segno quattro salti di gara consecutivi (escludendo qualificazioni e Team Event e contando solo le due individuali) eccellenti per sognare un clamoroso bis iridato. Dall’altra parte il nativo di Hachimantai deve riscattare una prima parte di Mondiale parzialmente deludente, in cui ha clamorosamente mancato il podio nella gara individuale da Large Hill per poi trascinare il Giappone al bronzo nel Team Event di domenica.

La rosa dei pretendenti all’iride però non si chiude qui, infatti possono coltivare concreti sogni di gloria anche l’austriaco Stefan Kraft, campione in carica e primo nelle qualificazioni, il tedesco Karl Geiger, in grande forma dopo l’argento sul Large Hill, ed i polacchi Kamil Stoch, secondo nella generale e molto competitivo in questi giorni a Seefeld (terzo in qualificazione e sempre tra i primi in allenamento), e Dawid Kubacki, adattissimo alle caratteristiche del Normal Hill tirolese e nelle prime quattro posizioni in tutti i salti disputati ieri. Non mancheranno outsider di lusso del calibro del russo Evgeniy Klimov, il sorprendente svizzero Kilian Peier (bronzo a Innsbruck nel Large Hill), i tedeschi Richard Freitag e Stephan Leyhe e i padroni di casa austriaci Michael Hayboeck e Daniel Huber.

Credits: Marcin Kadziolka / Shutterstock