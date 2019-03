LIVE Porto-Roma in tv e streaming, DIRETTA Champions League: orario d’inizio, programma e come vederla gratis e in chiaro

Questa sera termineranno le gare di ritorno dei primi quattro ottavi della Champions League: per l’Italia alle ore 21.00 sarà in campo la Roma, che farà visita al Porto: i giallorossi nel primo match hanno vinto in casa per 2-1 e proveranno ad acciuffare i quarti chiedendo strada ai lusitani.

La sfida verrà trasmessa gratis ed in chiaro in tv su Rai 1 ed in streaming su Rai Play, mentre in abbonamento sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252 ed in streaming su Sky Go. Come al solito OA Sport sarà al vostro fianco proponendovi la diretta live testuale della partita.

COME SEGUIRE LIVE PORTO-ROMA

Ritorno ottavi di finale Champions League

Mercoledì 6 marzo 2019, ore 21.00

Porto-Roma (andata 1-2)

diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252

diretta streaming su RaiPlay e SkyGo

diretta live testuale su OA Sport

