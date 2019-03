Sorteggio Champions League 2019, quarti di finale: programma, orari e tv

Venerdì 15 marzo si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019. Le migliori otto squadre d’Europa conosceranno quali saranno le avversarie che dovranno affrontare nel secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale, sarà l’urna di Nyon a definire tutti gli accoppiamenti e a stilare il tabellone di questa fase del torneo che spalanca le porte sulle semifinali. L’estrazione sarà totalmente libera, non ci sono paletti: tutte le otto qualificate possono incrociarsi tra loro, senza alcuna restrizione (sono previsti derby e possono sfidarsi formazioni che eventualmente si sono già date battaglia durante la fase a gironi).

Come sempre assisteremo a un momento rovente, le varie compagini incroceranno le dita e spereranno di trovare l’avversario a loro più gradito per avere la strada più semplice nella rincorsa verso la finale che si giocherà al Wanda Metropolitano di Madrid. Si preannuncerà poi grande battaglia nei quarti di finale che si giocheranno in partite di andata e ritorno, passerà ovviamente la squadra che segnerà il maggior numero di gol nell’arco dei 180 minuti (vige la regola dei gol in trasferta, in caso di parità si disputeranno tempi supplementari e poi eventualmente calci di rigore).

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, RaiSport ed Eurosport, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SORTEGGIO QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 15 MARZO:

12.00 Sorteggio quarti di finale Champions League

SORTEGGIO QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League sarà trasmesso in diretta tv su Sky, RaiSport ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Sky Go, Rai Play, Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Shutterstock