Barbara Rossi: “Cobolli in ascesa, possibile finale Sinner-Alcaraz a Madrid”. E indica un nome a sorpresa

Un occhio decisamente attento. Barbara Rossi è ben nota al pubblico degli appassionati tennis per le sue telecronache, come seconda voce puntuale e precisa degli incontri del massimo circuito internazionale maschile e femminile. Con un passato da giocatrice di ottimo livello, ha seguito nel ruolo di allenatrice tenniste come Francesca Schiavone, Alberta Brianti, Giulia Casoni e Flavia Pennetta.

Da anni offre un contributo rilevante, come detto, nel seguire il tennis in tv e in questi giorni su Sky Sport è presente per commentare il torneo di Madrid. Sulla base di ciò, abbiamo deciso di “disturbarla” e di approfondire alcuni dei temi caldi che l’evento “combined” nella capitale spagnola sta dando. L’attenzione, nel caso specifico, è stata data al tabellone maschile.

JANNIK SINNER – Si è partiti dal personaggio più atteso, in casa italiana, ovvero Jannik Sinner. Le impressioni sono state le seguenti: “Contro Sonego ho visto un giocatore molto sicuro, che ha le idee molto chiare. Ha giustamente fatto un mini richiamo di preparazione perché nei primi mesi di quest’anno ha giocato tanto. Opportuno spendersi come sta facendo, perché lo attende una prosecuzione d’annata impegnativa. Lo vedo bene e sa esprimersi in maniera convincente anche sulla terra. Certo, nel primo turno ha affrontato un avversario che aveva troppa fretta. Sonego ha cercato di mettere pressione a Sinner, ma non c’è riuscito e ha finito per perdere in maniera chiara“.

CARLOS ALCARAZ – Interessante anche la chiave di lettura su uno dei rivali di Jannik, ovvero Carlos Alcaraz: “Lui è uno dei fari del circuito e sulla terra ha il tempo per fare le sue giocate. L’unica cosa che dovrà migliorare, a mio avviso, è quello di fare più attenzione alla sua esuberanza fisica e al fatto di tentare sempre il vincente quando potrebbe giocare in maniera più conservativa“.

RAFA NADAL – Giusto approfondire anche quanto l’eterno Rafa Nadal sta facendo sul campo della Caja Magica: “La vera incognita per Nadal è il suo fisico. Lui sa come giocare a tennis, specialmente sulla terra e in un contesto in cui tutti giocano allo stesso modo, è in grado di sfruttare a proprio vantaggio questo fattore. L’ho visto bene fisicamente contro Alex de Minaur, ma per caratteristiche l’australiano non è un tennista che può fargli male. In altre parole, con un Rafa al suo meglio, la differenza tra i due è molto importante. Per cui il vero limite dello spagnolo sarà quello di gestire la successione di partite e quanto queste incideranno sul suo rendimento“.

LORENZO MUSETTI – In casa Italia tengono banco le difficoltà di Lorenzo Musetti e l’uscita di scena contro Thiago Seyboth Wild è stata emblematica: “A mio avviso, le sue problematiche sono prettamente tecniche. Lui gioca troppo indietro e non fa come, ad esempio, Medvedev che dopo il primo il colpo guadagna campo. Lorenzo ci mette troppo e quindi dà modo al suo avversario di fare gioco. In più, i suoi colpi non fanno così male perché colpisce con il corpo all’indietro“.

MATTEO ARNALDI – La prestazione del ligure contro Daniil Medvedev è piaciuta specialmente per il primo set disputato, ma poi: “Non è riuscito a concretizzare la chance all’inizio del secondo set e il russo è salito di livello. Arnaldi ha avuto poi dei buchi in alcuni game che gli sono costati la sconfitta. È comunque un tennista da tenere in considerazione“.

FLAVIO COBOLLI – L’altra notata lieta in casa Italia è sicuramente Flavio Cobolli, con le vittorie nei primi due turni a Madrid: “Ha fatto un progresso incredibile in ogni aspetto del suo gioco, specialmente dal lato del rovescio. Lavora molto meglio con le gambe in fase di risposta, trovando il tempo giusto e contro Jarry lo si è notato. Inoltre è uno che nella lotta sa starci. C’era tanta confusione nella partita contro il cileno e anche tifo avverso. A lui sembra anche ‘piacere’ una situazione di questo genere per dare il proprio meglio. Oggi giocherà contro Khachanov ed è sfavorito, ma è un tennista in ascesa e bisognerà fare attenzione…”

FAVORITI PER LA VITTORIA – Tanti si aspettano e magari sperano in un confronto in Finale tra Alcaraz e Sinner: “È lecito attendersi uno scontro tra i due, che sono i massimi riferimenti del circuito, vista l’assenza di Djokovic. Io però, se devo fare un altro nome, farei attenzione a Hubert Hurkacz che su questa terra veloce può essere insidioso per tutti“. Viene spontaneo anche il riferimento a Ben Shelton, viste le caratteristiche dell’americano: “Sicuramente anche lui è in grado di fare molto bene, ma credo vada ancora un po’ in confusione in alcune circostanze, per questo credo maggiormente nel polacco, facendo un nome diverso da Alcaraz e Sinner“.

Interesse crescente nel nostro Paese per il tennis, come dimostrato dai dati di Sky Sport, considerato il 22% degli ascolti complessivi. Basti pensare che sul solo canale dedicato Sky Sport Tennis i contatti unici giornalieri sono sostanzialmente raddoppiati (+87%) rispetto allo stesso periodo del 2023, arrivando durante i tornei a quota 665 mila. Una settimana di tennis raccoglie in media davanti alla tv 1 milione 883 mila spettatori unici, +67% rispetto a un anno fa. Molto alti soprattutto i numeri degli spettatori unici gi006Frnalieri dei tre ATP Masters 1000 disputati finora: 3,4 milioni per Indian Wells, 4,3 milioni per Miami e 3,7 milioni per Monte-Carlo. Inoltre, sono sempre del 2024 ben 3 dei 6 match di tennis più visti di sempre nella storia di Sky: la finale del Masters 1000 di Miami tra Sinner e Dimitrov e le semifinali dei Masters 1000 di Monte-Carlo (Sinner-Tsitsipas) e Miami (Sinner-Medvedev). In classifica si trovano rispettivamente al 2°, al 5° e al 6° posto.

È un anno importante anche per il sito skysport.it, che nel complesso, sulle pagine dedicate al tennis, registra una crescita media del 400% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. In particolare, gli utenti unici passano da 1.1 a 4 milioni, le visite da 2 a 7 milioni, le page views da 6.4 a 37 milioni, le video views da 1 a 8 milioni. Ancora più forte l’incremento sugli account social ufficiali di Sky, con le interazioni che crescono, rispetto al 2023, da 618 mila a 15 milioni e le video views da 3 a 168 milioni. In particolare, nella top 3 della Social TV Audience emerge la finale del Masters 1000 di Miami tra Sinner e Dimitrov, con 1.2 milioni di interazioni. Inoltre, nasce oggi il nuovo account Instagram Sky Sport Tennis, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento social per tutti gli appassionati di tennis tra notizie, immagini e video esclusivi.