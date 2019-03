LIVE MotoGP, GP Qatar 2019 in DIRETTA: MAGICO DOVIZIOSO! Marquez beffato per 23 millesimi! 5° Rossi!

Yamaha MotoGP's Valentino Rossi of Italy competes in the second practice session at Losail track in Doha on March 8, 2019 ahead of the season's start at Qatar MotoGP grand prix on March 10. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail, assisteremo ad un primo atto molto interessante in cui i pretendenti al successo saranno diversi e dove non mancheranno di certo le emozioni.

Valentino Rossi, dalla quattordicesima casella, dovrà recuperare terreno. Il campione di Tavullia ha sofferto molto con l’anteriore della sua Yamaha e non è riuscito a spingere come avrebbe desiderato. La M1 tra le sue mani non è stata sufficientemente performante e lui ha pagato dazio nel confronto dei rivali, in primis il compagno di team. Maverick Vinales, autore della pole position, ha impressionato per la facilità con la quale ha ottenuto il miglior crono nelle qualifiche ed è uno dei candidati al successo di tappa. Da par suo il centauro di Tavullia cercherà di risalire la china come spesso ha fatto nella sua carriera, dopo un sabato particolarmente difficile.

Sarà ancora una volta un duello tra Honda e Ducati? Probabile. La casa giapponese ha messo nelle mani di Marc Marquez una nuova moto eccellente, con un motore potenziato che sta già facendo la differenza. Il passo gara dello spagnolo è eccellente, e la terza posizione in griglia gli regala buone chance per disputare una gara d’attacco. Andrea Dovizioso, da par suo, parte davanti al campione del mondo in carica, con un millesimo di vantaggio, ma la GP19 è meno dominante a Losail rispetto alle sue edizioni precedenti. Sia il romagnolo, sia Danilo Petrucci (settimo in griglia) non riescono a fare la differenza con negli scorsi anni con la moto di Borgo Panigale. Il ritmo gara è buono, senza dubbio, ma per vincere servirà una giornata perfetta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 18.00. Buon divertimento (Foto: LaPresse)

18.51 Grazie per averci seguito, rimanete su OA Sport per tutti gli approfondimenti su un GP del Qatar memorabile. Buon proseguimento di serata.

Tutta la gioia di Dovizioso.

6° Un buon Danilo Petrucci al debutto con la Ducati, completano la top10 Vinales, Rins, Nakagami ed Espargarò. 11° Morbidelli, 13° Lorenzo.

Crutchlow chiude terzo, battendo di un soffio Rins e un commovente Valentino Rossi. Ma che gara ha fatto il Dottore? Fino a ieri sembrava in crisi, oggi è partito 14°, ha inanellato sorpassi a ripetizione ed ha chiuso con i primi, mancando il podio per un pelo. E’ un grandissimo, 40 anni e non sentirli!

E’ SUCCESSO DI TUTTOOOOO! Marquez ha attaccato Dovizioso all’ultima curva! Si sono quasi toccati. Il forlivese ha incrociato la traiettoria, è tornato davanti. Poi arrivo in volata. Marquez ha preso ancora la scia, ma il ducatista ha trionfato per l’inezia di 23 millesimi! Un duello epico!

VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! GRANDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! EPICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

SORPASSO MARQUEZ! Dovi torna davanti incrociandooooooooooooo!!!

Marquez è incollato a Dovizioso, sono appiccicati!

ULTIMO GIRO! DOVIZIOSOOOOOOOOOOOOOOO!!! TORNA DAVANTIIIII!! SORPASSO IN RETTILINEO SU MARQUEZ!

-2 Dovizioso finisce largo e Marquez lo passa.

-2 Marquez sta scalpitando, l’attacco sembra imminente su Dovizioso. Rossi ha ripreso Crutchlow e Rins, si gioca il podio, pazzesco!

-3 ANCORA ROSSIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Superato Petrucci, il Dottore va a caccia del podio! Ora è terzo! Una rimonta da delirio!

-3 Marquez attacca Dovizioso, il ducatista sbarra la porta! Rins finisce lungo in staccata e viene superato da Crutchlow. Petrucci in crisi, Rossi lo attaccherà a breve!

-4 Sono rimasti in sei davanti, Vinales si è staccato! Dovizioso, Marquez, Rins, Crutchlow, Petrucci e Rossi per il successo.

-4 Marquez torna secondo sverniciando Rins in rettilineo. Il motore della Suzuki paga un gap evidente da Honda e Ducati.

-5 Ora Valentino Rossi deve resistere, i primi 5 stanno accelerando!

-5 giri alla conclusione. Dovizioso davanti, poi Rins, Marquez, Crutchlow, Petrucci, Rossi, Mir e Vinales. In otto per la vittoria!

-6 ANCORA ROSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIII!!! Che sorpasso su Mir! Il Dottore è commovente, ora è sesto! Una rimonta da fenomeno!!! Immenso!

-6 ROSSIIIIIIIIIIIII!!! VALENTINOOOOOOOOOOOOO!!! Supera Vinales ed è settimo! Il mondo si è capovolto rispetto a ieri in casa Yamaha!

-7 I primi otto sono racchiusi in un secondo e due decimi! Rossi chiude il gruppone.

-7 Rins sorpassa Marquez. Il campione del mondo però torna secondo grazie ad un controsorpasso in rettilineo. 4° Petrucci, poi Crutchlow, Mir, Vinales e Rossi. Si è staccato Morbidelli, nono.

-8 Rallentano davanti e si riportano sotto anche le Yamaha di Vinales e Rossi!

-8 La sensazione è che Marquez stia giocando al gatto col topo e che ancora non si sia messo a spingere per davvero….

-9 Tentativo di sorpasso di Rins, Marquez chiude la porta. Vinales e Rossi sono a 2 secondi dal gruppo di testa.

-9 Come sta andando Rins! Ha già colmato il gap ed ha ripreso Dovizioso e Marquez. Petrucci invece si stacca a causa del degrado delle gomme soft.

-10 Alza bandiera bianca la Yamaha. Si staccano Vinales, Rossi e Morbidelli. Lorenzo intanto è solo 18°!

-10 Staccata furibonda di Rins, che supera Petrucci ed è terzo. Dovizioso e Marquez hanno scavato un gap di 8 decimi sugli inseguitori.

-11 Attenzione, stanno accelerando Dovizioso e Marquez. Petrucci prova a reagire.

-11 La situazione. Dovizioso in testa, poi Marquez, Petrucci, Rins, Crutchlow, Mir, Vinales, Rossi e Morbidelli. Ritirato Bagnaia per un problema tecnico.

-12 Marquez rompe gli indugi e dà una carenata a Rins. Lo spagnolo è secondo, Petrucci ne approfitta e sale al quarto posto.

Nine laps down. Still nine riders in the leading group! 🔥 Four different manufacturers fighting at the front at Losail!#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/vq5xMcFntC — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 10, 2019

-12 Dovizioso torna in testa sul rettilineo. Anche il motore della Honda non scherza, Marquez ha superato Petrucci prendendone la scia.

-13 PETRUCCIIIIIIIIIIIIII!!! SORPASSO SU MARQUEEEEEEEZZ!! E’ terzo, ma Rins scavalca di nuovo Dovizioso e va in testa. 9° Rossi, superato da Morbidelli!

-13 Film già visto, Dovizioso torna in testa sorpassando Rins sul rettilineo. Petrucci scavalca Mir ed è quarto alle spalle di Marquez!

-14 Rins torna davanti, sembra averne di più in questa fase su Dovizioso nel tratto guidato.

-14 Ancora una volta Dovizioso torna in testa sverniciando la Suzuki di Rins sul rettilineo. Motore devastante della Ducati. Rossi è sempre ottavo alle spalle di Vinales, fanno parte del gruppo di testa.

-15 Rins supera Dovizioso e prova a scappare via, 3 decimi guadagnati sulla Ducati.

-15 ARRIVA PETRUCCI! Saltato Crutchlow, ora è quinto! Dovizioso sta volutamente tenendo un ritmo molto basso per preservare le gomme.

-16 PAZZESCO RINS! Staccata da urlo e Marquez superato! E’ di nuovo secondo.

-16 Marquez sorpassa Rins ed è secondo. Ora sembra minacciosissimo, a breve dovrebbe attaccare Dovizioso.

-16 Sembra una gara di ciclismo, i primi nove sono tutti insieme!

-17 Dovizioso sfrutta il motore della Ducati e torna davanti a Rins. 3° Marquez, poi Mir, Crutchlow, Petrucci, Vinales, Rossi e Morbidelli. Solo 19° Bagnaia.

-18 Rins scatenato. Attacca e supera Dovizioso, Suzuki in testa!

-18 ROSSIIIIIIIIIIIII!!! Che sorpasso su Nakagami, è ottavo! Ora davanti a lui c’è Vinales! Rins attacca e supera Marquez, è secondo!

-19 Rossi è nono appena davanti ad un ottimo Morbidelli. Sta soffrendo molto Vinales. Ora Marquez è minaccioso su Dovizioso.

-19 Sono tutti insieme, ritmi piuttosto alti. Dovizioso davanti, seguono Marquez, Crutchlow, Mir, Rins, Petrucci, Nakagami, Vinales, Espargarò e Rossi.

-20 Problema per Miller, perde tantissime posizioni. E’ già Dovizioso contro Marquez, sono primo e secondo con 8 decimi di vantaggio su Crutchlow. 4° Mir, 5° Rins, 6° Petrucci.

-21 SCATENATO ROSSI! E’ decimo!

-21 INIZIA LA RIMONTA DI ROSSI! Sorpasso su Bagnaia, è già 11°!

-21 Terminata la prima tornata. Gruppo compatto. Dovizioso in testa, poi Miller, Marquez, Crutchlow, Nakagami, Mir, Vinales e Rins.

-22 giri all’arrivo. 6° Vinales, 10° Petrucci, 11° Bagnaia, 12° Rossi, 15° Lorenzo.

1° giro/22 Dovizioso subito in testa davanti a Miller e Marquez! Brutta partenza di Vinales!

18.01 PARTITIIIIIII!!! INIZIATO IL MONDIALE MOTOGP!!!

And we are green for #MotoGP in 2019! 🚦 23 riders are unleashed down to the first turn but it's @AndreaDovizioso who leads on the first lap! 🔥#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/EecAvDva5k — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 10, 2019

18.00 Saranno 22 i giri da percorrere.

17.59 Problema tecnico per Quartararo, dovrà partire dalla corsia box. Se riuscirà a partire…

17.58 Ci siamo, giro di ricognizione!

17.56 Valentino Rossi scatterà dalla 14ma posizione. Il Dottore ha problemi con l’anteriore della Yamaha, ma sappiamo che è un fenomeno irripetibile. Darà spettacolo e cercherà una rimonta furibonda! Attenzione a Jorge Lorenzo che scatterà appena dietro il 40enne di Tavullia.

17.53 I favoriti? Sulla carta Marquez, Vinales e Dovizioso. Attenzione anche alla mina vagante Crutchlow, può giocarsela e dare fastidio. Difficile che possano reggere sulla distanza Miller e Quartararo. Petrucci invece ha un gran passo, ma partirà settimo e non dovrà perdere troppo terreno dai primi.

17.51 Ricordiamo la posizione di partenza degli italiani: 2° Dovizioso, 7° Petrucci, 8° Morbidelli, 13° Bagnaia, 14° Rossi, 19° Iannone.

17.49 Da seguire con curiosità il debutto in MotoGP di Francesco Bagnaia con la Ducati Pramac. Si tratta del campione del mondo in carica della Moto2.

17.48 Ci siamo, i piloti si sono schierati sulla griglia di partenza.

The riders are heading out onto the grid! 😎 Are you ready to kick off the 2019 #MotoGP season? 🔥#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/o6ZKkMtcvO — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 10, 2019

17.47 Sarà un Campionato di livello stellare. Dei 22 piloti partecipanti, 11 di questi hanno vinto almeno un Mondiale nelle varie classi.

17.45 Il record di vittorie in MotoGP a Losail appartiene a Valentino Rossi e Casey Stoner: per entrambi 4 successi a testa.

17.43 Ricapitoliamo la griglia di partenza del GP del Qatar 2019.

13. Bagnaia (Ducati)

14. Rossi (Yamaha)

15. Lorenzo (Honda)

17.40 Un’altra bella immagine dell’incontro tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton.

17.35 Marc Marquez ha vinto 5 degli ultimi 6 Mondiali di MotoGP. Dal 2016 in poi ha instaurato una vera e propria egemonia. Qualcuno riuscirà ad impensierirlo? Anche oggi sarà il grande favorito, ha mostrato un passo gara devastante.

17.32 22 piloti al via di questo Mondiale. Speriamo che sia una stagione avvincente e combattuta…Lo capiremo già da oggi.

17.31 Jorge Lorenzo potrebbe diventare il quarto pilota a vincere al debutto con la Honda. Chi erano stati gli altri tre piloti in precedenza? Jim Redman, Hockenheim 1966 (prima vittoria in assoluto per la Honda in top-class); Luca Cadalora, Shah Alam 1996; Max Biaggi, Suzuka 1998. Servirà un’impresa leggendaria al maiorchino che scatterà dalla 15ma posizione, appena dietro Valentino Rossi…

17.27 Valentino Rossi inizia la sua 24ma stagione nel Motomondiale. Dal 2014 mancava in pista un 40enne, l’ultimo fu l’americano Colin Edwards.

17.22 7 vittorie su 15 edizioni a Losail sono arrivate per chi è scattato dalla pole-position. Vinales tocca ferro.

17.20 La Spagna ha vinto per 6 volte il GP del Qatar, l’Italia 5. Anche oggi sarà un testa a testa tra le due nemiche storiche.

17.15 Nell’attesa della MotoGP, godiamoci la vittoria di Lorenzo Baldassarri in Moto2.

17.11 A Losail fa il suo debutto il Dream Team della Honda: Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Due galli nello stesso pollaio: andranno d’accordo? In Qatar Lorenzo è acciaccato dopo le cadute degli scorsi giorni.

17.05 C’è grande attesa in casa Ducati per la gara di oggi. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci dovranno dare tutto: la GP19 ha dimostrato di potersela giocare con Honda e Yamaha.

17.01 Intanto vi diamo una bella notizia. Lorenzo Baldassarri ha vinto la gara di Moto2 in volata sullo svizzero Luthi!

16.57 Valentino Rossi sembra di buon umore, come sempre d’altronde. Guardatelo come se la ride con Lewis Hamilton. Due leggende dei motori.

16.54 Anche oggi sarà una gara a due facce per la Yamaha? Maverick Vinales scatterà dalla pole, Valentino Rossi partirà dalla 14ma casella. Ma sappiamo che in gara tutto può cambiare.

16.52 Per quanto visto nel warm-up, la Ducati appare molto competitiva sul passo. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci possono giocarsela con Maverick Vinales e Marc Marquez. Sarà comunque una gara molto aperta.

16.45 Buonasera e benvenuti alla Diretta Live della gara del GP del Qatar 2019, classe MotoGP.