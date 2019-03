LIVE MotoGP, GP Qatar 2019 in DIRETTA: gara. Valentino Rossi cerca la rimonta epica, Andrea Dovizioso sogna il successo

Yamaha MotoGP's Valentino Rossi of Italy competes in the second practice session at Losail track in Doha on March 8, 2019 ahead of the season's start at Qatar MotoGP grand prix on March 10. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail, assisteremo ad un primo atto molto interessante in cui i pretendenti al successo saranno diversi e dove non mancheranno di certo le emozioni.

Valentino Rossi, dalla quattordicesima casella, dovrà recuperare terreno. Il campione di Tavullia ha sofferto molto con l’anteriore della sua Yamaha e non è riuscito a spingere come avrebbe desiderato. La M1 tra le sue mani non è stata sufficientemente performante e lui ha pagato dazio nel confronto dei rivali, in primis il compagno di team. Maverick Vinales, autore della pole position, ha impressionato per la facilità con la quale ha ottenuto il miglior crono nelle qualifiche ed è uno dei candidati al successo di tappa. Da par suo il centauro di Tavullia cercherà di risalire la china come spesso ha fatto nella sua carriera, dopo un sabato particolarmente difficile.

Sarà ancora una volta un duello tra Honda e Ducati? Probabile. La casa giapponese ha messo nelle mani di Marc Marquez una nuova moto eccellente, con un motore potenziato che sta già facendo la differenza. Il passo gara dello spagnolo è eccellente, e la terza posizione in griglia gli regala buone chance per disputare una gara d’attacco. Andrea Dovizioso, da par suo, parte davanti al campione del mondo in carica, con un millesimo di vantaggio, ma la GP19 è meno dominante a Losail rispetto alle sue edizioni precedenti. Sia il romagnolo, sia Danilo Petrucci (settimo in griglia) non riescono a fare la differenza con negli scorsi anni con la moto di Borgo Panigale. Il ritmo gara è buono, senza dubbio, ma per vincere servirà una giornata perfetta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 18.00. Buon divertimento (Foto: LaPresse)

Il programma del GP del Qatar di MotoGP – La presentazione del GP del Qatar di MotoGP – La cronaca delle qualifiche del GP del Qatar di MotoGP

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.27 Valentino Rossi inizia la sua 24ma stagione nel Motomondiale. Dal 2014 mancava in pista un 40enne, l’ultimo fu l’americano Colin Edwards.

17.22 7 vittorie su 15 edizioni a Losail sono arrivate per chi è scattato dalla pole-position. Vinales tocca ferro.

17.20 La Spagna ha vinto per 6 volte il GP del Qatar, l’Italia 5. Anche oggi sarà un testa a testa tra le due nemiche storiche.

17.15 Nell’attesa della MotoGP, godiamoci la vittoria di Lorenzo Baldassarri in Moto2.

17.11 A Losail fa il suo debutto il Dream Team della Honda: Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Due galli nello stesso pollaio: andranno d’accordo? In Qatar Lorenzo è acciaccato dopo le cadute degli scorsi giorni.

17.05 C’è grande attesa in casa Ducati per la gara di oggi. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci dovranno dare tutto: la GP19 ha dimostrato di potersela giocare con Honda e Yamaha.

17.01 Intanto vi diamo una bella notizia. Lorenzo Baldassarri ha vinto la gara di Moto2 in volata sullo svizzero Luthi!

16.57 Valentino Rossi sembra di buon umore, come sempre d’altronde. Guardatelo come se la ride con Lewis Hamilton. Due leggende dei motori.

16.54 Anche oggi sarà una gara a due facce per la Yamaha? Maverick Vinales scatterà dalla pole, Valentino Rossi partirà dalla 14ma casella. Ma sappiamo che in gara tutto può cambiare.

16.52 Per quanto visto nel warm-up, la Ducati appare molto competitiva sul passo. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci possono giocarsela con Maverick Vinales e Marc Marquez. Sarà comunque una gara molto aperta.

16.45 Buonasera e benvenuti alla Diretta Live della gara del GP del Qatar 2019, classe MotoGP.