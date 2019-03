MotoGP, GP Argentina 2019: data, programma, orari e tv. La prossima gara si svolgerà fra 3 settimane

Il Mondiale MotoGP tornerà protagonista tra tre settimane con il GP d’Argentina 2019, in programma nel weekend del 29-31 marzo. Dopo l’esordio col GP del Qatar, il campionato si prenderà una piccola sosta per poi ripartire con la gara a Termas de Rio Hondo che si preannuncia altamente spettacolare e incerta: tutti i piloti cercheranno un pronto riscatto o la conferma dei risultati ottenuti a Losail, ne vedremo davvero delle belle in un fine settimana molto intenso.

Venerdì andranno in scena le prove libere che proseguiranno poi sabato insieme alle qualifiche, domenica ovviamente le gare delle tre categorie coinvolte. Il circuito sudamericano è sempre stato molto esigente per i piloti e soprattutto le condizioni meteo potrebbero condizionare sensibilmente il GP d’Argentina, aprendolo a diversi scenari. Andrea Dovizioso duellerà con Marc Marquez, la battaglia per il titolo iridato è già lanciata ma nel discorso cercheranno di inserirsi anche Maverick Vinales e Valentino Rossi sulle Yamaha.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO GP ARGENTINA MOTOGP 2019:

VENERDÌ 29 MARZO:

13.00-13.40 Moto3, prove libere 1

13.55-14.35 Moto2, prove libere 1

14.50-15.35 MotoGP, prove libere 1

17.15-17.55 Moto3, prove libere 2

18.10-18.50 Moto2, prove libere 2

19.05-19.50 MotoGP, prove libere 2

SABATO 30 MARZO:

13.00-13.40 Moto3, prove libere 3

13.55-14.35 Moto2, prove libere 3

14.50-15.35 MotoGP, prove libere 3

16.35-16.50 Moto3, qualifiche 1

17.00-17.15 Moto3, qualifiche 2

17.30-17.45 Moto2, qualifiche 1

17.55-18.10 Moto2, qualifiche 2

18.25-18.55 MotoGP, prove libere 4

19.05-19.20 MotoGP, qualifiche 1

19.30-19.45 MotoGP, qualifiche 2

DOMENICA 31 MARZO:

14.40-15.00 Moto3, Warm Up

15.10-15.30 Moto2, Warm Up

15.40-16.00 MotoGP, Warm Up

17.00 Moto3, Gara

18.20 Moto2, Gara

20.00 MotoGP, Gara

GP ARGENTINA 2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Differita delle gare, gratis e in chiaro, su TV8. Il palinsesto dettagliato verrà comunicato nelle prossime settimane.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hafiz Johari – Shutterstock