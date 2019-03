MotoGP, GP Qatar 2019: come vederlo in differita gratis e in chiaro su TV8. Orario e programma

Cari appassionati del Motomondiale, non vi è stato possibile seguite in diretta le tre gare del Gran Premio del Qatar 2019? Visto l’orario pomeridiano ne avete approfittato per una uscita in famiglia e non avete potuto assistere allo spettacolo di Moto3, Moto2 e MotoGP? Nessun problema! SkySport e TV8 hanno in serbo per voi diverse repliche e sintesi per rivedere, quasi in diretta, lo spettacolo di Losail.

Di seguito la programmazione delle repliche e sintesi della domenica del Gran Premio del Qatar che si dividerà su SkySport MotoGP, canale 208 di Sky e TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). Questi appuntamenti si potranno seguire anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) quindi su smartphone, pc e tablet.

PROGRAMMA REPLICHE GP QATAR MOTOMONDIALE 2019

SKYSPORT MOTOGP

ore 20.15, 02.30 Gara Moto3

ore 20.45, 03,00 Gara Moto2

ore 21.15, 00.00 Gara MotoGP

TV8

ore 18.00 Gara Moto3

ore 19.15 Gara Moto2

ore 21.15 Gara MotoGP

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: