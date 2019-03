LIVE Inghilterra-Italia rugby femminile, Sei Nazioni 2019 in DIRETTA: sfida impossibile per le azzurre contro la capolista

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Inghilterra-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: dopo la vittoria nel match d’esordio in Scozia per 7-28 (incamerato anche il punto di bonus offensivo) le azzurre di Andrea Di Giandomenico hanno pareggiato a Lecce con il Galles per 3-3, e poi hanno fatto un passo deciso verso il terzo posto finale battendo l’Irlanda per 29-27 ed ora si apprestano a giocare in trasferta contro le inglesi. L’Inghilterra finora ha vinto con bonus offensivo tutte le gare sin qui disputate nel torneo.

Per restare davanti alle irlandesi alla fine della amnifestazione le azzurre domani dovranno cercare di limitare il passivo, dato che in caso di arrivo in parità in classifica (possibile ed anche abbastanza probabile con l’Irlanda) conterà la differenza punti generale. L’Italia perciò è chiamata alla difesa strenua per evitare sconfitte di grandi dimensioni. Oggi Michela Sillari ad Exeter toccherà le 50 presenze in Nazionale.

OA Sport vi propone la diretta live testuale di Inghilterra-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: oggi, sabato 9 marzo, la gara inizierà alle ore 13.05 italiane e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 12.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Pier Colombo)

