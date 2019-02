Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019: risultati, punti e bonus

Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la classifica del Sei Nazioni al femminile.

RISULTATI E CLASSIFICA SEI NAZIONI FEMMINILE 2019

Prima giornata

Venerdì 1 febbraio

18:00 Irlanda v Inghilterra – Energia Park, Donnybrook, Dublino 7-51

20:35 Scozia v Italia – Scotstoun Stadium, Glasgow 7-28

Sabato 2 febbraio

21:00 Francia v Galles – Altrad Stadium, Montpellier

Seconda giornata

Venerdì 8 febbraio

20:35 Scozia v Irlanda – Scotstoun Stadium, Glasgow

Sabato 9 febbraio

20:00 Italia v Galles – Stadio Via del Mare, Lecce

Domenica 10 Febbraio

13:45 Inghilterra v Francia – Castle Park, Doncaster

Terza giornata

Sabato 23 febbraio

19:00 Italia v Irlanda – Stadio Sergio Lanfranchi, Parma

21:00 Francia v Scozia – Stade Pierre-Mauroy, Lille

Domenica 24 febbraio

13:30 Galles v Inghilterra – Arms Park, Cardiff

Quarta giornata

Venerdì 8 marzo

20:35 Scozia v Galles – Scotstoun Stadium, Glasgow

Sabato 9 marzo

13:05 Inghilterra v Italia – Sandy Park, Exeter

20:00 Irlanda v Francia – Energia Park, Donnybrook, Dublino

Quinta giornata

Sabato 16 marzo

20:30 Inghilterra v Scozia – Twickenham Stadium, Londra

Domenica 17 marzo

14:30 Galles v Irlanda – Arms Park, Cardiff

14:30 Italia v Francia – Stadio Plebiscito, Padova

CLASSIFICA

Italia 5

Inghilterra 5

Francia 0

Galles 0

Irlanda 0

Scozia 0

