LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2019 in DIRETTA: Hirscher può brindare all’ottava Coppa del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Potrebbe essere il giorno della conquista della Coppa del Mondo generale per l’austriaco Marcel Hirscher, davvero a un passo dalla sua ottava sfera di cristallo consecutiva, vinta per l’ennesima volta prima delle finali.

Sarà sempre lui, il campione austriaco, il grande favorito della gara sulla classica pista slovena, da sempre teatro di sfide epiche e qui la sfida potrebbe essere con il norvegese Kristoffersen, che vuole ribadire la leadership conquistata al Mondiale di Are. Attenzione anche a Pinturault, bronzo ad Are e al padrone di casa più atteso, il giovane sloveno Zan Kranjec, vincitore sulla mitica pista di Adelboden quest’anno. Poche le frecce all’arco di una Italia che arriva con il fiato cortissimo alla fine della stagione in questa specialità. Le uniche speranze di entrare nella top ten per gli azzurri sono affidate a De Aliprandini, mentre, assente Tonetti, Moelgg punta a qualificarsi per la seconda manche così come gli altri italiani: Ballerin, Maurberger, Bosca, Sorio, Zingerle e Borsotti.

La prima manche del gigante maschile di Kraniska Gora prenderà il via alle ore 9.30 e sarà l’ultimo appuntamento con questa prova prima delle finali di Soldeu. La seconda manche si disputa alle 12.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi nemmeno un secondo della gara in Slovenia! Foto Shutterstock

