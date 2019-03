Rugby, Sei Nazioni femminile 2019: l’Italia va in Inghilterra pensando al terzo posto nel torneo

Lo dice anche il ranking mondiale: quella che attende domani alle ore 13.05 italiane la nostra Nazionale femminile di rugby ad Exeter è una mission impossible. L’Inghilterra, che finora ha vinto con bonus offensivo tutte le gare sin qui disputate nel torneo, attende l’Italia, che al momento è seconda in classifica, ma verosimilmente deve pensare a difendere il terzo posto finale nel torneo.

Per farlo le azzurre domani dovranno cercare di limitare il passivo, dato che in caso di arrivo in parità in classifica (possibile ed anche abbastanza probabile con una tra Irlanda e Galles) conterà la differenza punti generale. L’Italia perciò è chiamata alla difesa strenua per evitare sconfitte di grandi dimensioni. Domani Michela Sillari ad Exeter toccherà le 50 presenze in Nazionale.

Presenta così la gara il CT Andrea Di Giandomenico: “È entusiasmante leggere la classifica ad oggi. Ci motiva fortemente a continuare sulla strada intrapresa. Allo stesso tempo, però, siamo consapevoli che ci attende una sfida estremamente impegnativa. Finora abbiamo lavorato focalizzandoci sulla nostra prestazione e siamo soddisfatti. L’analisi della partita di Lecce ci ha fornito uno spunto importante per affrontare l’Irlanda in maniera più efficace. Continuiamo in questa direzione. Sognando, come ho letto spesso in questi giorni, anche se il nostro non è un sogno ma un lavoro che portiamo avanti allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, che ha come obiettivo quello di continuare ad elevare la qualità della nostra prestazione. L’Inghilterra è estremamente efficace e potente nel reparto degli avanti, ha dei tre quarti molto veloci e allo stesso tempo molto fisici ed una grande capacità di alternare il gioco al piede con quello alla mano. Sarà importante mettere pressione con la difesa togliendo spazio e tempo alle avversarie ed essere consistenti nelle fasi statiche e sui punti d’incontro“.

Di seguito la formazione ufficiale dell’Italia femminile:

15 Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby, 71 caps) – CAPITANO

14 Aura MUZZO (Iniziative Villorba Rugby, 10 caps)

13 Michela SILLARI (Rugby Colorno, 49 caps)

12 Jessica BUSATO (Iniziative Villorba Rugby, 7 caps)

11 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 48 caps)

10 Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 35 caps)

9 Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby, 87 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 35 caps)

7 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 9 caps)

6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 40 caps)

5 Giordana DUCA (UR Capitolina, 10 caps)

4 Valentina RUZZA (Valsugana R. Padova, 27 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 60 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 51 caps)

1 Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno, 16 caps)

A disposizione

16 Lucia CAMMARANO (Belve Rugby NeroVerdi, 19 caps)

17 Silvia TURANI (Rugby Colorno, 8 caps)

18 Sara TOUNESI (Rugby Colorno, 8 caps)

19 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 13 caps)

20 Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, (2 caps)

21 Francesca SGORBINI (Rugby Colorno, esordiente)

22 Maria MAGATTI (CUS Milano, 26 caps)

23 Camilla SARASSO (Biella Rugby Club, 2 cap)

Foto: Ettore Griffoni