LIVE Eintracht Francoforte-Inter, Europa League 2019 in DIRETTA: trasferta durissima in Germania

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I nerazzurri saranno impegnati sul campo dell’ostica formazione tedesca in una partita fondamentale per il prosieguo dell’avventura nella seconda competizione continentale per importanza, i ragazzi di Luciano Spalletti vogliono ottenere un risultato importante in trasferta per poi giocarsi il tutto per tutto settimana prossima di fronte al proprio pubblico di San Siro. Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato e che potrebbe decidersi sui singoli dettagli, i meneghini sono reduci dalla sconfitta contro il Cagliari che è costata il terzo posto in classifica e dunque dovranno prontamente reagire contro la quinta forza della Bundesliga che ha tutte le carte in regola per sognare in grande.

L’Inter è sempre alle prese col caso Icardi che però potrebbe risolversi nell’arco delle prossime ore, l’undici schierato in campo dovrà rimboccarsi le maniche e ribattere colpo su colpo a un avversario molto solido in difesa e che ha delle grandi doti in attacco. Oggi serviranno i gol di Lautaro Martinez ma anche un gioco fluido e movimentato a centrocampo per cercare di scardinare la retroguardia teutonica, l’obiettivo è quello di subire il minor numero di reti possibili e dunque il reparto guidato da capitan Handanovic dovrà rispondere alla perfezione. Segnare un gol in trasferta avrebbe un peso specifico enorme.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.55. Buon divertimento a tutti.

La presentazione della partita – Le probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock