Eintracht Francoforte-Inter stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla. Programma e streaming

Questa sera alle 18.55 l’Inter sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Alla Commerzbank-Arena i nerazzurri cercheranno di ritrovare il successo dopo la sconfitta contro il Cagliari in campionato e per farlo dovranno reggere l’urto offensivo dei tedeschi, che in casa possono fare male, come già dimostrato nei turni precedenti. Nell’attacco nerazzurro peserà invece ancora l’assenza di Mauro Icardi, con Luciano Spalletti che si affiderà a Lautaro Martinez per fare almeno un gol, che risulterebbe fondamentale in vista del ritorno.

Eintracht Francoforte-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dei match. Di seguito il programma completo.

Giovedì 7 marzo

18.55 Eintracht Francoforte-Inter, andata ottavi di finale Europa League

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: fabrizio andrea bertani shutterstock